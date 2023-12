W mediach od pewnego czasu krążą informacje o końcu kariery Danuty Holeckiej nie tylko w "Wiadomościach", ale i w całym TVP. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie gazeta.pl. Internauci ruszyli nawet z akcją pożegnalną, organizując wydarzenie na Facebooku w dniu, w którym ostatni raz ma poprowadzić serwis informacyjny. My o stosunek do Holeckiej zapytaliśmy Jarosława Jakimowicza, który zna szefową serwisu informacyjnego nie od dziś.

Jarosław Jakimowicz o losach Holeckiej. Co sądzi o jej odejściu z "Wiadomości"?

Celebryta przez lata związany był z TVP i słynął z oburzających wypowiedzi. Zakończył współpracę ze stacją w atmosferze skandalu, o czym pisaliśmy tutaj. W ciągu swojej medialnej kariery miał okazję dobrze poznać Danutę Holecką, a było to podczas dawnych nagrań do programu Ewy Drzyzgi. Widywał się później z szefową "Wiadomości" na korytarzu TVP. Wskutek najnowszych zmian w stacji pozycja Holeckiej jest zagrożona. Holecka nie raz uderzała na wizji w opozycję, często w skandaliczny sposób. Jakimowiczowi jednak jest przykro z powodu krytyki, jaka na nią spadała. - Z przykrością i bólem zawsze słyszałem lub czytałem, jak wiele przykrych słów pada pod jej adresem. Byłem w stanie zrozumieć, że robi to opozycja - mówi Jakimowicz. - Tym bardziej przykro mi było, jak takie sytuacje można było zaobserwować wskutek nowej władzy telewizji, która zaczęła istnieć. Podsumował na koniec:

To jest dorosła, dojrzała i mądra kobieta. Życzę jej i jej rodzinie wszystkiego dobrego i wysyłam ciepłe pozdrowienia.

Danuta Holecka poznała Jakimowicza już dawno temu KAPiF.pl

Jarosław Jakimowicz o tym, co połączyło go z Holecką. Chodzi o kwestie dzieci

Z szefową "Wiadomości" byłego pracownika TVP połączyły między innymi trudności rodzinne. Jakimowicz mówił w rozmowie z radiem Eska, że tuż po narodzinach jego syna wykryto u niego niedrożność dróg żółciowych. Z kolei syn Holeckiej również był w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Korzystał nawet z inkubatora od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o czym szefowa "Wiadomości" mówiła w TVP Info. - Każdy z nas miał swoją historię dotyczącą problemów zdrowotnych swoich dzieci (...) Wtedy poczułem taką więź, która nas łączy, czyli jakaś troska, specjalne, trudne doświadczenia, czyli problemy z dziećmi. Poznałem osobę miłą, wrażliwą, przyjemną, pełną empatii. Zawsze miła pogodna, uśmiechnięta, bardzo otwarta - tak Jakimowicz wspominał początki znajomości z Holecką. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

