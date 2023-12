Paulla to polska wokalistka, którą internauci najbardziej mogą kojarzyć z przeboju "Od dziś". Piosenka stała się prawdziwym przebojem. Do tej pory na YouTube wyświetlono ją ponad 35 milionów razy. Wiele par zdecyduje się zatańczyć do tego utworu swój pierwszy, weselny taniec. Obecnie wokalistka wróciła ze świątecznym singlem "Magia Pięknych Świąt". Przy okazji promocji utworu zrobiła sesję wizerunkową, na której można dostrzec efekty jej niezwykłej metamorfozy. O efekty przemiany Paulli poprosilśmy "dolarsową królową" i początkującą projektantkę, Caroline Derpieński.

Paulla w teledysku do świątecznej piosenki. Zaskakuje metamorfozą

Paulla zaskoczyła fanów swoją świąteczną piosenką. W rozmowie z Plejadą przyznała, że jej najnowsza piosenka jest prosta, bezpretensjonalna i bardzo pogodna. "Ta piosenka jest lekka, przyjemna, bezpretensjonalna. Mam też w repertuarze świąteczną piosenkę "Białe pola, ciche miasta", którą nagrałam ze śp. Romualdem Lipką i która jest bardzo melancholijna, nastrojowa. Tym razem chciałam nagrać coś przyjemnego, żywego, z pozytywnym przekazem. Ten pomysł chodził za mną już od dłuższego czasu. Poza tym bardzo się cieszę z tego refrenu, bo myślę, że prostszego już się nie dało" - powiedziała Paulla. Do piosenki powstał teledysk, na którym Paulla pokazała się w nowej odsłonie.

Naszą uwagę zwróciła metamorfoza piosenkarki, która ma znacznie dłuższe, blond włosy. Zmieniła też styl ubierania. W wywiadach podkreśla jednak, że jej zewnętrzna przemiana to efekt pracy nad sobą i pomoc terapeutki. "Godziłam się na pewne rzeczy tylko po to, by mieć partnera i by mnie nie zostawił, bo bez niego czułam się niekompletna. Nigdy nie miałam w sobie poczucia lepszości, wręcz przeciwnie - czułam się gorsza od innych, ciągle się porównywałam. Aż trafiłam na coaching do Moniki Trzaskowskiej, dzięki któremu przewartościowałam wszystko. Dotarło do mnie, że wszystko to, co wysyłamy ludziom, kiedyś do nas wróci. Monika nauczyła mnie, że muszę zmienić myślenie o sobie. To był trudny proces, a na jednej sesji bardzo się popłakałam, gdy dotarło do mnie, jak sama siebie krzywdziłam, jak sobie umniejszałam. W końcu musiałam zrobić porządek ze swoimi emocjami i ze swoją głową. Dzięki temu, że zmieniłam myślenie o sobie i zaczęłam kochać siebie, to dziś potrafię stawiać granice" - wyznała Paulla.

Derpieński ocenia metamorfozę Paulli: Odmieniony wygląd przyciągnie miliardera

Caroline Derpieński dała się poznać jako celebrytka z Miami, która z chęcią opowiada o swoim ekskluzywnym stylu życia, miliarderze Jacku i raz po raz zaskakuje rodaków kolejnym pomysłem. Tym razem poprosiliśmy "dolarsową królową" o ocenę metamorfozy Paulli. Caroline wypomniała piosenkarce doczepy i zachwyciła się makijażem. Wydała też wyrok - po metamorfozie Paulla ma znaleźć miliardera.

Po zdjęciach sprzed i po metamorfozie mogę śmiało powiedzieć, że Paulla wygląda dolarsowo. Zdecydowanie doczepiane włosy to jest must have dla każdej kobiety. Podoba mi się również wyrazisty makijaż i koci eyeliner. Naprawdę super. Mam nadzieję, że taki odmieniony wygląd zagwarantuje i przyciągnie dla niej miliardera - powiedziała Caroline Derpieński w rozmowie z Plotkiem.

Paulla wydała świąteczną piosenkę Paulla wydała świąteczną piosenkę. Fot. YouTube.com/paulla screen