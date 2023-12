Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor aktywnie działają w przestrzeni mediów społecznościowych. Para wielokrotnie pokazywała, że ma do siebie dystans. Aktorkę obserwuje niecałe 800 tysięcy użytkowników na profilu na Instagramie. Z kolei prezenter zdobył nieco ponad 200 tysięcy fanów w sieci. Oboje z wielką chęcią publikuje zabawne materiały. Tym razem pokusili się o filmik z okazji mikołajek.

Joanna Koroniewska nie jest zadowolona z prezentu mikołajkowego od męża? Opublikowała zabawne nagranie

Joanna Koroniewska opublikowała zabawny filmik w sieci. 6 grudnia wstawiła nagranie, w którym wyczekiwała na prezent z okazji mikołajek. Z uśmiechem sprawdziła, co podarował jej mąż. Jak się okazało, była to figurka przedstawiająca dziadka do orzechów. W tym momencie mina Koroniewskiej zrzedła. Aktorka nie kryła ogromnego rozczarowania. Chwilę później fani mogą zobaczyć zdezorientowanego Dowbora, który wzrusza ramionami, sugerując, że żona prosiła o "nic wielkiego". Koroniewska spojrzała na niego z żalem. Post cieszy się dużą popularnością. Nie zabrakło wymownego podpisu. "Jak tam u was Mikołaj? Odwiedził? Trafił w gusta? Bo chyba wiadomo, że 'nic wielkiego' to wcale nie znaczy 'nic wielkiego' - napisała żartobliwie Koroniewska. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora podzielili się swoimi prezentowymi historiami

Fanom przypadł do gustu zabawny filmik Koroniewskiej i Dowbora. Postanowili podzielić się swoimi historiami związanymi z prezentami. "Kiedyś powiedziałam, że na święta nie robimy sobie prezentów. I on serio nie zrobił", "Dostałam to co chciałam, ale chytrus nie dołożył nic słodkiego", "No chociaż jakiś. Ja musiałam sama sobie włożyć coś do buta, bo moje córki nie mogły w tamtym roku zrozumieć, dlaczego mamusia, jako jedyna nie dostała prezentu. Padały nawet hasła, że byłam niegrzeczna (...)", "Ja rozpakowałam swój mikołajkowy prezent dwa tygodnie temu" - czytamy w miejscu na komentarze. A jak u was? ZOBACZ TEŻ: Maciej Dowbor podpadł Joannie Koroniewskiej. Ups. Chyba była bura poza kamerami

