Nie żyje aktorka z serialu "Barwy szczęścia". Odeszła w wieku 83 lat

"Barwy szczęścia" to kultowy serial TVP, który zgromadził wielu widzów. Teraz część z nich pogrążona jest w rozpaczy. Wszystko z powodu śmierci jednej z aktorek, czyli Mirosławy Krajewskiej-Marczewskiej. O jej odejściu poinformowała media rodzina.

Aktorka z serialu "Barwy szczęścia" nie żyje

Mirosława Krajewska-Marczewska odeszła 6 grudnia 2023 roku. Informacja o jej śmierci została przekazana PAP przez Katarzynę Kozak i Marcina Marczewskiego, czyli dzieci aktorki. Krajewska-Marczewska spełniała się nie tylko na ekranie, ale i w teatrze. Do najpopularniejszych produkcji z jej udziałem należą "Barwy szczęścia", "Plebania", "Na dobre i na złe", a także "Brunet wieczorową porą". Fani aktorki przesyłają obecnie kondolencje jej najbliższym. Aktorka spełniała się także w dubbingu. Jej głos można usłyszeć między innymi w filmach "Grinch", "Co wiecie o swoich dziadkach?", "Jill i Joy", "Merida Waleczna" oraz "Jej wysokość Zosia" czy "Pingwiny z Madagaskaru, Misja Świąteczna".

Niedawno inna z gwiazd "Barw szczęścia" otarła się o śmierć

W październiku pisaliśmy o niepokojącej sytuacji Anny Gornostaj, którą również kojarzymy z serialu TVP. Aktorka miała poważne problemy ze zdrowiem, a co ciekawe wcześniej sama pomagała potrzebującym. "Kochani. Życie jest przewrotne, wrzucając post o ratownikach medycznych, nigdy bym nie przypuszczała. "Cieszę się, że nawet umierając, do dobrego się przydałam". Do wszystkich przyjaciół, pracowników i was drodzy fani, obserwatorzy: jest już dobrze to jeszcze nie "ten czas". Niedługo wychodzę ze szpitala, będę jeszcze silniejsza. Dziękuję lekarzom. Cieszmy się życiem, wiem co mówię" - pisała pod zdjęciem na Facebooku, na którym leżała w łóżku szpitalnym. Przyczyną jej hospitalizacji była zatorowość płucna, czyli stan zagrażający życiu pacjenta. "Zatorowość płucna to stan, w którym skrzepnięta krew "zamyka" naczynia krwionośne w płucach i uniemożliwia swobodny przepływ krwi, co odbija się na funkcjonowaniu całego układu krwionośnego. Za pojawienie się skrzepliny odpowiadają te same czynniki, które odpowiadają za rozwój zakrzepicy żył głębokich" - możemy przeczytać na gazeta.pl. Co więcej wiadomo o wizycie aktorki w szpitalu? Całość przeczytacie tutaj.

