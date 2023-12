Agata Kornhauser-Duda od dłuższego czasu daje się poznać jako pierwsza dama. Od przeszło 30 lat tworzy małżeństwo z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Jej związek zaczął się jeszcze w czasach licealnych. Zakochani poznali się na wakacyjnej imprezie. Od 1990 tworzą parę. Cztery lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Rok po swoim wyjątkowym dniu powiedzieli sobie "tak" w kościele". W ich związku nie brakowało nietypowych sytuacji. Więcej o mężu Agaty Dudy przekazała Anna Nowak w biografii "Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama Rzeczpospolitej".

Agata Kornhauser-Duda dopuściła się pewnego oszustwa. Prezydent wszystko powiedział

Jak się okazało, Agata Duda na samym początku nie była zauroczona przyszłym małżonkiem. Jak przekazała Nowak, obecny prezydent niespecjalnie jej się spodobał. Z czasem jednak oboje zrozumieli, że łączy ich coś więcej. Tuż po zawarciu małżeństwa, doszło do pewnego incydentu między parą. Sam Andrzej Duda nazywa go "oszustwem matrymonialnym". Nie jest sekretem, że prezydent lubi jeździć na nartach. Przed ślubem do pasji przekonała się również jego przyszła żona. Co było dalej? Ukochany Agaty Dudy poczuł się oszukany. Więcej zdjęć pary prezydenckiej znajdziecie w galerii na górze strony.

To było jedyne oszustwo matrymonialne, jakiego dopuściła się moja żona. Jako moja dziewczyna uczyła się jeździć, a jakże. Bywała ze mną w Bukowinie Tatrzańskiej. Ślub wzięliśmy w lutym. Zaproponowałem małżeński wyjazd na narty, a ona: nigdy więcej! I wyrzuciła narty do piwnic - mówił Andrzej Duda w rozmowie z "Super Expressem"

Agata Kornhauser-Duda słynie ze swoich stylizacji. Ekspert ocenił efekt końcowy jednej z nich

Agata Kornhauser-Duda często towarzyszy mężowi podczas oficjalnych przedsięwzięć. Nierzadko zachwyca niebanalnymi stylizacjami. Co jakiś czas pokazuje się również w nowej fryzurze. Ostatnio jednak zaliczyła modową wpadkę. Na jej temat wypowiedział się stylista i redaktor modowy, Michał Musiał. "(...) Zdaje się, że pierwsza dama zatrzymała się na początku lat 2000. To właśnie wtedy nosiło się mocno taliowane marynarki i spodnie przypominające kłody. Długość nogawek jest nie do przyjęcia" - stwierdził.

Agata Duda, Andrzej Duda Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl