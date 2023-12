Michał Wiśniewski pod koniec października usłyszał wyrok w związku z gigantyczną pożyczką, jaką zaciągnął przed laty na dom. Ubiegając się o nią, miał znacząco zawyżyć swoje dochody. - W celu uzyskania pożyczki Michał W. przedłożył nierzetelne, pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela - ówczesnej żony podejrzanego - tłumaczyła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska. Sąd skazał wokalistę nieprawomocnym wyrokiem na półtora roku pozbawienia wolności, grzywnę wysokości 80 tysięcy złotych i pokrycie kosztów procesu. Jak się okazuje, to niejedyne zmartwienie Wiśniewskiego. Celebryta wyjawił, że jest nękany przez stalkerkę. Zdradził szczegóły.

Michał Wiśniewski zwrócił się z apelem do fanów. "Już nie wiem, co mamy zrobić"

Michał Wiśniewski podzielił się na Instagramie niepokojącymi wieściami. Jak się okazuje, muzyk jest nękany przez natarczywą fankę, niejaką Kasię R., która podaje się za jego opiekuna prawnego. Kobieta zdobyła adres e-mail wokalisty i wysyła do niego niepokojące wiadomości, w których porusza zarówno zawodowe, jak i prywatne kwestie. Gwiazdor zwrócił się z apelem o poradę do obserwatorów. - Dostajemy bardzo dziwne maile, niektóre są aż zatrważające. Z jednej strony można przesunąć to na żart, ale na taki dosyć dziwny i niewygodny. Z drugiej strony Pola pyta, dlaczego pokazuję maila od Kasi R. Bo, szczerze powiedziawszy, nie jesteśmy w stanie już z tym walczyć. Już nie wiem, co mamy zrobić (...) Macie pomysły, kto mógłby zainterweniować w tej sprawie? - zapytał swoich obserwatorów.

Michał Wiśniewski pokazał treści maili od stalkerki. "Wyrażam zgodę na pracę Michała Wiśniewskiego"