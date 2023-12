Wiele wspólnych zdjęć i czwórka dzieci - małżeństwo Bosackich było na pierwszy rzut oka idealne, dlatego też mnóstwo osób było zdziwionych informacją o rozpadzie tego związku. Sama Bosacka przez pewien czas milczała na ten temat, ale po pewnym czasie zabrała głos. Co pomogło jej po zakończeniu małżeństwa?

REKLAMA

Zobacz wideo Bosacka o jej domu po rozwodzie

Katarzyna Bosacka o tym, jak poradzić sobie z rozstaniem. Musiała zbudować świat na nowo

Prezenterka ratunek po rozpadzie związku znalazła w pracy. Od dawna prowadzi między innymi działalność internetową, która przynosi jej spełnienie. Dzięki licznym obowiązkom zawodowym łatwiej jej było zaakceptować nowy stan rzeczy. Szczególnie po rozstaniu uświadomiła sobie, jak istotna jest niezależność finansowa. Ponadto Bosacka zdała sobie sprawę z innych kwestii. - Kiedy ochłonęłam po tym, co się wydarzyło, pomyślałam, że nie jestem ani stara, ani brzydka. Bardzo schudłam. Mój organizm tak zareagował na stres, że przestałam jeść, a jednocześnie zaczęłam się dużo ruszać. Lato i długa, piękna jesień bardzo mi w tym pomogły. Brałam naszego psa i szliśmy na 10–12-kilometrowy spacer - wyznała w rozmowie z "Vivą!". Dzięki zadbaniu między innymi o regularną aktywność fizyczną, prezenterka szybciej zebrała siły. - Szybko się pozbierałam, bo sama sobie pomogłam - wspomniała w wywiadzie. Dodała też, że skorzystała z pomocy specjalisty.

Kluczowa była dla mnie wizyta u psychiatry. Mamy nowoczesną medycynę, świetnie rozwiniętą psychoterapię, wspaniałych lekarzy i leki nowej generacji, a wstydzimy się z tego korzystać. Kolejne tabu, które należy obalić. Terapia czy antydepresanty naprawdę pomagają zrozumieć świat, szczególnie jeśli stoimy pod ścianą. Kiedy porzucona kobieta zostaje sama z dziećmi i rozpacza całymi dniami… - oznajmiła.

Katarzyna Bosacka, Marcin Bosacki Katarzyna Bosacka o dojściu do siebie po rozstaniu, KAPiF.pl

Jak obecnie czuje się Bosacka?

- Ja poszłam po pomoc. Od tego momentu jest coraz lepiej i tylko lepiej. Oczywiście to jest proces, czasami robię trzy kroki do przodu i pół kroczku do tyłu, ale bez pomocy fachowca nie dałabym rady. Pani profesor tłumaczyła, że stres kontrolowany jest dobry dla organizmu. Można wtedy zmienić swoje życie na lepsze. Wydziela się mnóstwo kortyzolu, adrenaliny – hormonu walki - wyznała Bosacka. Dodała także, że walczy o siebie oraz szuka małych przyjemności w życiu każdego dnia, co poprawia jej samopoczucie. Po zdjęcia prezenterki zapraszamy do galerii.