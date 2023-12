"Dzień dobry TVN". Stylistka wzięła pod lupę nowe prowadzące. "Babciny efekt"

Po wielkich zwolnieniach w "Dzień dobry TVN", w wyniku których pracę w śniadaniówce straciły m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek oraz Anna Kalczyńska, stacja zapowiadała zatrudnienie nowych prowadzących. Na początku grudnia ujawniono, że nową parę gospodyń stworzą Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara, które wcześniej pracowały już w "Dzień dobry TVN". Nowy duet zadebiutował na antenie w mikołajki i został szybko oceniony przez widzów. Jak z kolei wypadły kreacje Hajduk-Popińskiej i Senkary pierwszego dnia nowej pracy? To oceniła dla nas stylistka gwiazd, która pracuje m.in. z Larą Gessler i Karoliną Gilon, Wiktoria Wolniak-Czupajło.

Stylistka ocenia nowe prowadzące "Dzień dobry TVN"

Na swój pierwszy dyżur zarówno Sandra Hajduk-Popińska, jak i Anna Senkara, postawiły na total look. Hajduk-Popińska wybrała czerwień, za to Senkara zdecydowała się na odcienie szarości i srebra. "Stylizacja Sandry Hajduk składała się z czerwonego swetra, prostych spodni, butów na koturnie oraz złotego łańcucha. Natomiast Anny Senkary z szarego swetra z błyszczącymi aplikacjami, srebrnej spódnicy i szpilek" - wylicza w rozmowie z nami Wiktoria Wolniak-Czupajło. Zdaniem stylistki nie ma mowy o wpadce, chociaż jedna mała rzecz w looku Senkary pozostaje do poprawy.

Minus za długość i krój spódnicy, która tworzy lekko babciny efekt. Niemniej jednak obie panie wyglądają poprawnie i wpisują się w okres zbliżających świąt - mówi nasza ekspertka.

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara w 'Dzień dobry TVN' Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara w 'Dzień dobry TVN', KAPiF

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara pracowały już w "Dzień dobry TVN"

Kim są nowe prowadzące TVN-owskiej śniadaniówki? Uważni widzowie "Dzień dobry TVN" zapewne doskonale już je znają. Anna Senkara była brytyjską korespondentką programu. To właśnie ona relacjonowała koronację króla Karola III. W roli prowadzącej programu śniadaniowego miała okazję sprawdzić się już w tegoroczne wakacje, gdy na dwa miesiące stworzyła duet z Robertem Stockingerem. Sandra Hajduk-Popińska w "Dzień dobry TVN" pełniła z kolei do tej pory funkcję eksperki od zagadnień ze świata show-biznesu. Wcześniej była m.in. dziennikarką Wirtualnej Polski.