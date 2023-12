Kilka dni temu 12. edycja "MasterChefa" dobiegła końca. W finale programu doszło do niespodziewanej sytuacji, kiedy to partner jednej z finalistek oświadczył się jej przed kamerami, zanim ta przystąpiła do walki o główną nagrodę. Mowa o Karolinie Grzelak, która programu nie wygrała, zajęła drugie miejsce, ale wróciła do Polski z pierścionkiem zaręczynowym. A teraz w rozmowie z Plotkiem otworzyła się w temacie ślubu. Okazuje się, że póki co, nie może dojść z ukochanym Mateuszem do porozumienia. Co ciekawe, mężczyzna był uczestnikiem siódmej edycji "MasterChefa".

REKLAMA

Zobacz wideo Krzan pójdzie na ślub Cichopek?

Ślub Karoliny z "MasterChefa". Zdradziła nam szczegóły

Na razie Karolina nie ma ustalonej daty ślubu. Wszystko przez to, że inaczej zapatruje się na uroczystość od jej narzeczonego. Dyskusje w tym temacie są gorące i póki co na razie nikt nie idzie na kompromis i nie odpuszcza. Zaręczyny zakochanych na wizji odbyły się we francuskiej w miejscowości Saint-Lager na zamku Chateau De Ravatys i Grzelak chciałaby zorganizować ślub w podobnej scenerii.

- Pojawiają się już pierwsze plany co do ślubu. Jest to temat sporny, ponieważ ja marzę o ślubie jak z bajki w pięknym zamku w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Biorę pod uwagę Francję, gdyż będąc w programie "MasterChef" zobaczyłam tam wiele pięknych, klimatycznych miejsc, czyli takich o których marzyłam. Natomiast mój narzeczony chciałby mieć wystawne wesele w Polsce w obecności bardzo dużej liczby gości. Także mamy jeszcze trochę do przegadania na ten temat - powiedziała Plotkowi Karolina Grzelak. Finalistka programu TVN zdradziła nam też, że na weselu nie zabraknie nawiązania do "MasterChefa".

Menu weselne na pewno będzie oparte na tradycyjnej kuchni polskiej. Jednakże chciałabym w tym menu ująć moje dania finałowe, co przywoła pozytywne wspomnienia z tego cudownego dnia, jakim był finał programu "MasterChef". W związku z tym, że zaręczyny odbyły się w programie, to planujemy też zaprosić na nasz ślub jurorów - dodaje uczestniczka.

Karolina Grzelak z narzeczonym na wakacjach. Karolina z 'MasterChefa' zdradziła ślubne plany. Fot. instagram.com/mateuszratajczyk

Kim jest Karolina Grzelak z "MasterChefa"?

Karolina Grzelak w listopadzie skończyła 28 lat. Uczestniczka show TVN zajmuje się produkcją borówek amerykańskich. Jak mówiła o sobie w programie, jest mieszkanką niewielkiej miejscowości, położonej nieopodal miasta Konin. Chodzi o Suchu Las w gminie Babiak (pow. kolski). - Moje hobby, to pszczelarstwo, dodatkowo też bieganie, jazda na rowerze i zbieranie grzybów - opowiadała w "MasterChefie". Przypomnijmy, że w ostatniej edycji grono jurorów się powiększyło. Do Magdy Gessler, Michela Morana oraz Anny Starmach dołączył Tomasz Jakubik. Czy znajdą się na ślubie Karoliny, tak jak o tym marzy?