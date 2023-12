Małgorzata Rozenek zatrudniła sobowtórkę do pracy? Są jak bliźniaczki

Małgorzata Rozenek to prawdziwa kobieta renesansu. Odkąd pojawiła się w show-biznesie, pracuje na naprawdę wielu polach. Pojawia się w telewizji, rozwija karierę influencerki, angażuje się w ważne sprawy społeczne, a także firmuje nazwiskiem kilka marek. Jedną z nich jest ekskluzywna firma odzieżowa Mrs. Drama produkująca ubrania dla kobiet. Rozenek chętnie chwali się w mediach społecznościowych stylizacjami swojej marki, ale wygląda na to, że nie zawsze starcza jej czasu, aby zapozować do nowych zdjęć.

Małgorzata Rozenek zatrudniła modelkę do swoich ubrań. Wyglądają jak siostry

Instagramowy profil odzieżowej marki Małgorzaty Rozenek obserwuje już ponad 60 tys. osób. Nie ma wątpliwości, że to przede wszystkim nazwisko celebrytki, a także jej własny styl przekonały klientki do zainteresowania się ubraniami Mrs. Drama. Sama Rozenek jest zresztą ich najlepszą reklamą i chętnie pokazuje się w firmowanych własnym nazwiskiem stylizacjach. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to właśnie ona pojawia się we wszystkich sesjach zdjęciowych, okazuje się, że ma przy tym pomoc. Na wielu fotografiach w mediach społecznościowych w stylizacjach Mrs. Drama można zobaczyć influencerkę Paulinę Domowicz. Trzeba przyznać, że na niektórych kadrach naprawdę trudno je rozróżnić. Obie panie są bardzo zbliżonej budowy, mają długie, proste blond włosy, a także stawiają na podobny makijaż. Domowicz bardzo blisko jest także do stylu proponowanego przez Rozenek, bo jej ubrania zachwala także na własnym profilu.

Małgorzata Rozenek osiągnęła sukces w sprawie in vitro

Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, że została mamą dzięki metodzie in vitro. Dziś sama mocno angażuje w działania na rzecz upowszechniania tej metody. Nie tylko zbierała podpisy w sprawie zmiany ustawy o refundacji in vitro, ale też brała udział w posiedzeniach Sejmu na ten temat. 29 listopada Małgorzata Rozenek mogła mówić o ogromnym sukcesie. Przegłosowano zmianę ustawy dotyczącą finansowania in vitro z budżetu państwa. "Udało się, in vitro dostępne dla wszystkich! Udało się, dziękuję wam!" - zareagowała Rozenek w mediach społecznościowych.