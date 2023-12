Edward Miszczak doskonale sprawdzał się w roli dyrektora programowego TVN. Jednym z jego ulubieńców miał być Filip Chajzer. Plotkuje się, że po transferze do Polsatu, Miszczak planuje ściągnąć młodego Chajzera do stacji. Zmiana miejsca pracy nie przeszła bez echa, a nowe propozycje ramówkowe dyrektora programowego nie były hitami. Miszczak, pracując w TVN, miał bliski kontakt ze współpracownikami, z którymi od czasu do czasu chadzał na obiady. Swego czasu na planie "Mam talent!" zrobiono mu zdjęcie w towarzystwie ówczesnych prowadzących - Marcina Prokopa i Szymona Hołowni. Pojawiły się pytania, ile Edward Miszczak ma wzrostu?

Ile wzrostu ma Edward Miszczak? Prokopowi sięga ledwie do ramienia

Z pewnością Edward Miszczak nie należy do wysokich osób. Gdy pełnił stanowisko dyrektora programowego TVN, format "Mam talent!" wiódł prym i był hitem stacji. Przez długi czas prowadzili go Marcin Prokop i Szymon Hołownia. To właśnie na planie show, podczas realizacji jednego z sezonów ówczesny dyrektor programowy stacji zrobił sobie zdjęcie z prowadzącymi. Nad Hołownią i Miszczakiem góruje Prokop, który ma 205 cm wzrostu. Obecny marszałek Sejmu mierzy 188 cm i jest zaledwie 17 cm niższy od Prokopa. Na fotografii najniższą osobą jest Miszczak, który ma mieć około 152 cm wzrostu. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Edward Miszczak po słabym starcie w Polsacie wyciągnie asa z rękawa?

Miszczak ma za sobą słaby sezon w telewizji. Plotkuje się, że rola dyrektora programowego stacji przy kolejnej ramówce została sprowadzona do konsultanta, co nie oznacza, że ten składa broń. Ma asa w rękawie? Plotek dowiedział się, że ostatnio Miszczak - po wyciągnięciu wniosków z ostatnich miesięcy, uważa, że na wiosnę nie ma co brać się za wysokobudżetowe nowości. - Miszczak bardzo chciałby, aby jeszcze bardziej eksponować na antenie Krzysztofa Ibisza. Wpadł na pomysł, żeby reaktywować jego jakiś stary teleturniej, bo przykład pana "Jednego z dziesięciu" pokazuje, że wiedza umie jeszcze wzbudzać ogromne emocje - powiedział nam nieoficjalnie pracownik Polsatu. Więcej TUTAJ.