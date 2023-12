'Proście, a będzie wam dane'. U Chorosińskiej samochód. Lamparska wymodliła męża

"Wiara czyni cuda" - przekonały się o tym te gwiazdy, które zawierzyły ważne dla siebie sprawy Bogu. W przypadku nowej ministerki kultury gorliwa modlitwa pomogła podczas problemów rodzinnych. U Rafała Brzozowskiego sądy nie dawały rady. Nowenna pompejańska rozwiązała problem z niechcianymi lokatorami. Salma Hayek "została wysłuchana", gdy jako nastolatka walczyła z kompleksami.

Dominika Chorosińska

27 listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł "dwutygodniowy" rząd Mateusza Morawieckiego. Nową ministerską kultury została Dominika Chorosińska. Aktorka jest osobą głęboko wierzącą. Jest przekonana, że dzięki wsparciu świętych uratowała małżeństwo nadszarpnięte zdradami jej i męża.

Modlitwa pomogła także w przypadku rzeczy materialnych. Chorosińska wymodliła nowe auto. Wraz z mężem odwiedziła Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" wyjawiła, że wychodząc z kościoła, spotkała przyjaciela. - Zapytał, czy byliśmy u Wenantego Katarzyńca. Przyznam, że kompletnie nie wiedziałam, o kim mowa! - powiedziała. Katarzyniec uznawany jest za patrona spraw finansowych i ludzie zwracają się do niego, kiedy borykają się z tego typu problemami.

Chorosińska nie ukrywała, że sama doświadczyła jego łaski. Uklękła przed grobem franciszkanina i poprosiła o większy samochód dla swojej rodziny. Zaledwie kilka dni później przed jej domem stało nowe, duże auto, a dokładniej van. Zatem "Proście, a będzie wam dane".

Dominika Chorosińska w sejmie Chorosińska i Stuhr znają się od lat! Aktor ocenił wymownie jej nową funkcję. Za ostro? Fot. dominikachorosinska/ Instagram

Anna Dymna

Anna Dymna ma za sobą trzy małżeństwa i doczekała się jednego syna. Pierwszy mąż zmarł sześć lat po ślubie. Drugiego poznała po wypadku samochodowym. Z masażystą Zbigniewem Szotą pobrała się w styczniu 1982. Aktorka już wcześniej marzyła o założeniu rodziny. Trzy lata po ślubie na świecie pojawił się ich jedyny syn Michał. Związek jednak nie przetrwał, ale Anna Dymna w jednym z wywiadów ujawniła, że udała się aż do Japonii, gdzie wymodliła sobie pierworodnego.

W Kioto trafiłam do takiej dziwnej świątyni, do której przychodziły same kobiety. Wrzucały pieniążek dziurką i pociągały za dzwoneczki. Zrobiłam to samo i pomyślałam o swoich marzeniach. Dowiedziałam się potem, że kobiety modliły się tam o dzieci. Po jakimś czasie okazało się, że jestem w ciąży. Unosiłam się ze szczęścia jak balon. Miałam 34 lata i poczułam ulgę, że wreszcie stało się. Tak czekałam na ten dzień - mówiła w wywiadzie dla Gali.

Rafał Brzozowski

Prezenter stara się żyć zgodnie z katolickimi wartościami. Wokalista jest religijną osobą. Jak się okazuje, wiara pomogła mu również w przypadku niechcianych lokatorów i uczyniła cuda w kwestii finansów. - Mieliśmy trudną sytuację w rodzinie. Dom moich dziadków był zasiedlony przez lokatorów, którzy nie chcieli go opuścić. Były sprawy w sądzie. Mocno walczyłem o to, żeby odzyskać majątek po dziadkach. Trwało to latami. I kiedy odmawiałem Nowennę Pompejańską, problem nagle się rozwiązał. Jeszcze w trakcie części dziękczynnej zapadł wyrok eksmisyjny. Sprawa wyprostowała się w ciągu kilku dni, a ciągnęła się latami - mówił w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Dzięki łasce Maryi majątek rodziny wrócił we właściwe ręce.

Salma Hayek

Hayek uchodzi z jedną z najpiękniejszych aktorek na świecie. W przeszłości zmagała się jednak z kompleksami. Gwiazda w jednym z wywiadów wyznała, że w młodości żartowano z jej małego biustu. Hayek podczas podróży z mamą po Meksyku zatrzymały się w jednym z kościołów. Jako nastolatka modliła się do Boga z prośbą o duże piersi. Jak dodała, "została wysłuchana" i niedługo później biust zaczął rosnąć.

Wsadziłam ręce do wody święconej i powiedziałam: Boże, daj mi jakieś piersi. I Bóg mnie posłuchał. W ciągu kilku miesięcy zaczął mi rosnąć biust, jak to u nastolatek i jestem bardzo zadowolona z tego, jak rozwijał się później - przyznała Hayek.

Magdalena Lamparska

Aktorka w młodości wzięła udział w prywatnej audiencji u Jana Pawła II. Nie ukrywała, że to wpłynęło na jej dalsze życie. Szukając partnera, wiedziała, że chce, by wiara ich łączyła. Miłość zawierzyła Bogu. - Wiedziałam, że on gdzieś jest. Modliłam się, żeby udało mi się go spotkać. Jak zobaczyłam Bartka, od razu wiedziałam, że to ten jedyny - wyznała w rozmowie dla "Bóg w wielkim mieście". Para pobrała się w Watykanie.

Spotkałam mojego męża Bartka w Częstochowie. Zostałam zaproszona na festiwal filmowy, który on parę lat wcześniej wymyślił i organizował. A ja chciałam już wtedy poznać kogoś na całe życie. Czułam, że jestem na to gotowa. Chciałam, żeby to była osoba wierząca. Wiedziałam, że jeżeli razem wierzy się w Boga, to stanowi to fundament - dodała w wywiadzie.

Marcin Kwaśny

Aktor przez długi czas deklarował się jako ateista. W 2019 roku się nawrócił i od tamtej pory chętnie mówi, jak ważna w jego życiu jest wiara. W jednym z wywiadów wyznał, że wybrał się na pielgrzymkę, gdzie modlił się o uratowanie małżeństwa, wrócił z niej jednak z postanowieniem rozwodu. Aktor najpierw uzyskał rozwód cywilny, wniósł też wniosek o unieważnienie małżeństwa. Na spotkaniach religijnych miał poznać Klaudię Kwaśny, śpiewaczkę operową, z którą związał się po rozstaniu z pierwszą żoną. W 2021 roku wzięli ślub. Doczekali się dwójki dzieci, córki Amelii i syna Stefana.

