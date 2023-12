Katarzyna Dowbor zdradziła przepis na ulubione pierogi jej córki. Farsz tylko z dwóch składników

Katarzyna Dowbor w mediach społecznościowych często dzieli się jedną ze swoich pasji, jaką jest gotowanie. Dziennikarka jakiś czas temu wyjawiła przepis na pierogi, które przygotowuje dla swojej córki, Marii. Jak się okazuje, receptura prezenterki jest wyjątkowo łatwa w przygotowaniu. Sekretem jej przepisu jest prosty farsz opierający się na dwóch składnikach. Sprawdźcie, czym zajada się 24-letnia córka prezenterki.

Katarzyna Dowbor zdradziła przepis na ulubione pierogi jej córki. "Pycha!"

Katarzyna Dowbor wyjawiła na Instagramie, że uwielbia pierogi z mięsem, ale jej córka Maria jest wegetarianką i dla niej przygotowuje specjalny farsz do pierogów, który składa się z półtłustego twarogu i drobno posiekanego szczypiorku. - Lubicie pierogi? Ja uwielbiam. Każdy lubi je z innym farszem. Ja chciałabym się wam dzisiaj pochwalić takim farszem, który wymyśliłam specjalnie dla mojej córki, ponieważ nie je mięsa. Mamusia dla siebie robi z mięsem, ale dla córeczki musi być trochę inny - zaczęła. Była gospodyni programu "Nasz nowy dom" wyjawiła, że dla córki przygotowuje malutkie pierogi "na jeden kęs", które po przygotowaniu od razu mrozi, aby w każdej chwili mogła nimi uraczyć swoją pociechę. Dziennikarka przygotowuje klasyczne ciasto na pierogi, ale jej sekretem jest farsz, który oprócz wspomnianych składników doprawiony jest jedynie solą i pieprzem.

Są naprawdę przepyszne. Spróbujcie. To jest taki dziwny farsz. Nie wiem, jak go nazwać... farsz Marysi, farsz Kasi, jak chcecie, ale twaróg ze szczypiorkiem. Pycha! - powiedziała Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor z córką Marią fot. instagram.com/katarzyna_dowbor_official

Wegetariańskie pierogi Katarzyny Dowbor. Jak je przygotować? Potrzebne są tylko dwa składniki

Do przygotowania farszu do pierogów według przepisu Katarzyny Dowbor potrzebujemy 500 g półtłustego twarogu i pęczek szczypiorku. Przygotowanie ulubionego farszu córki dziennikarki jest bardzo proste. Twaróg należy rozgnieść widelcem w misce, a następnie dodać drobno posiekany szczypiorek i doprawić solą i pieprzem do smaku. Spróbujecie go zrobić u siebie w domu?