Agnieszka Chylińska przez lata kariery i życia w show-biznesie przeszła nie lada metamorfozę. Ze zbuntowanej nastolatki stała się rockową wokalistką, która zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów. Jej ostatnia płyta dobrze się sprzedaje, a koncerty cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Agnieszka Chylińska nigdy nie ukrywała, że wszystko, co udało jej się osiągnąć, zawdzięcza swojej wierze. Jak twierdzi, w czasach trudnej młodości Bóg był dla niej olbrzymim wsparciem. Istnieje pewna teoria, że za nawróceniem artystki stoi kolega z planu "Mam talent!".

Agnieszka Chylińska nawrócona przez Szymona Hołownię? Te słowa dają do myślenia

Wygląda na to, że na nawrócenie Agnieszki Chylińskiej spory wpływ mógł mieć Szymon Hołownia. Piosenkarka spotkała obecnego marszałka Sejmu lata temu na planie uwielbianego przez widzów programu "Mam talent!". Ona zasiadała za jurorskim stołem, zaś on odpowiedzialny był za prowadzenie formatu u boku Marcina Prokopa. Jak się okazuje, na początku nic nie wskazywało na to, żeby Agnieszka Chylińska i Szymon Hołownia dobrze się ze sobą dogadywali. Jak sugeruje jednak jedna z wypowiedzi artystki dla "Super Expressu" z 2012 roku, wskutek rozmów z Szymonem Hołownią zaszła w niej istotna zmiana.

W trakcie nagrywania pierwszej edycji "Mam talent!" poznałam Szymona Hołownię. Było to jedno z najważniejszych spotkań w moim życiu. Nic tego nie zwiastowało. Przeciwnie, przyszłam z nastawieniem: "Aha, to jest ten gościu, ten nawiedzony". A potem to już poszło - wspominała.

Agnieszka Chylińska nie wyjawiała wówczas dokładnej treści rozmowy z kolegą z planu. Jednak biorąc pod uwagę, że zarówno ona, jak i Szymon Hołownia poważnie podchodzą do kwestii wiary, pewne sugestie nasuwają się samoistnie. A wy co o tym sądzicie? Myślicie, że mógł się przyczynić do jej nawrócenia?

Agnieszka Chylińska w nowej odsłonie. Trudno ją rozpoznać

