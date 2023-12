Sylwia Grzeszczak zalicza się do grona gwiazd, które bardzo mocno strzegą życia prywatnego. Zakończony już związek z Liberem nie był tajemnicą, jednak wokalistka nie udostępniała na profilu wielu rodzinnych kadrów, a także mocno strzegła prywatności swojej córki. Dość powiedzieć, że gdy zapytaliśmy ją o pociechę podczas jednego z wywiadów, natychmiast przerwała rozmowę. Córka Sylwii Grzeszczak i Libera skończyła właśnie osiem lat, a z tej okazji jej słynna mama zdecydowała się jednak podzielić z fanami uroczym zdjęciem Bogny.

Sylwia Grzeszczak pokazała córkę. Bogna poszła w jej ślady

Sylwia Grzeszczak wybrała fotografię, na której nie widać twarzy jej córki. Bognę jest do aparatu ustawiona tyłem, a zdjęcie musi mieć dla jej mamy wyjątkowe znaczenie. Dziewczynka pozuje na nim bowiem przy fortepianie. Wygląda na to, że otrzymała po rodzicach zamiłowanie do muzyki. Widać też, że córka Sylwii Grzeszczak odziedziczyła po niej piękne włosy, które sięgają jej aż do pasa. W odróżnieniu od słynnej mamy Bogna jest jednak blondynką. InstaStories z córką Sylwia Grzeszczak podpisała jedynie emotikoną tortu i dodała, że jej pociecha skończyła właśnie osiem lat.

Sylwia Grzeszczak pokazała córkę Sylwia Grzeszczak pokazała córkę, instagram.com/@sylwia_grzeszczak_official

Sylwia Grzeszczak i Liber zakończyli wieloletni związek

Bogna jest jedynym dzieckiem Sylwii Grzeszczak i Libera. Muzycy poznali się w 2006 roku na przesłuchaniu do zespołu Ascetoholix. O tym, że są para, poinformowali oficjalnie w 2013 roku, a rok później wzięli ślub. Ich córka przyszła na świat dokładnie 5 grudnia 2015 roku. Przez długi czas wydawało się, że Grzeszczak i Liber są zgodnym i szczęśliwym małżeństwem, a w mediach trudno znaleźć doniesienia o rzekomych problemach w ich relacji.

Tym większym zaskoczenie okazała się informacja o rozstaniu, którą przekazali we wrześniu tego roku. Zapewnili jednak, że pozostają nadal w dobrych relacjach. "Przyjaźnimy i szanujemy się. Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało miejsce podczas festiwalu w Sopocie! Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu. Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie!" - czytamy w oświadczeniu.