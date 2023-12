Katarzyna Cichopek pokazała choinkę. Gdzieś już ją widzieliśmy...

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą drugimi, które Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek oficjalnie spędzą jako para. Pracownica TVP pochwaliła się na Instagramie krótkim materiałem wideo, z którego wynika, że rozpoczęła wczuwać się w zimowy klimat. Na nagraniu widzimy aktorkę "M jak miłość", która dokańcza ubieranie choinki. Za drzewkiem znajdują się liczne świąteczne akcenty, takie jak poduszki, a także dekoracje umieszczone w całym mieszkaniu.

"Jestem już gotowa na święta. No, prawie… Jeszcze tylko prezenty" - napisała Cichopek na Instagramie. Na choince Katarzyny Cichopek dominuje w tym roku czerwień i biel. Prowadząca "Pytania na śniadanie" umieściła na drzewku duże kokardy w kratkę oraz bombki w kształcie reniferów. Co ciekawe, choinka jest dokładnie taka sama, jak w zeszłym roku. Pracownica TVP na nagraniu ma na sobie ciemną, mieniącą się, turkusową sukienkę, która jeszcze bardziej wprawia w świąteczny klimat. "Kasiu cudownie wyglądasz, słoneczko. Uwielbiam cię", "Piękności" - czytamy głosy zachwyconych obserwatorów.

Fani czekają na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyczekują świąt Bożego Narodzenia, ale widzowie czekają bardziej na ich ślub. Od momentu ogłoszenia związku przez pracownicę TVP na Instagramie fani wypytują ją o sformalizowanie relacji ze znanym dziennikarzem. Ich związek budzi skrajne emocje, a to również wskutek między innymi medialnych skandali z udziałem byłych partnerów - Marcina Hakiela i Pauliny Smaszcz. Wygląda na to, że mimo wielu plotkom Cichopek z Kurzajewskim wspaniale się dogadują. Ich ślubu wypatruje także Małgorzata Opczowska. - Fani czekają. Wszyscy czekamy oczywiście. Mamy nadzieję, że kiedy będzie ten wielki dzień, to się wszyscy o nim dowiemy. Ale na pewno nic na ten temat nie wiem i nic nie powiem. Wiem, że są razem bardzo szczęśliwi. Cudownie wyglądali razem pod choinką, wieszali wielką czerwoną bombkę. Tyle mogę zdradzić - zdradziła w rozmowie z Jastrząb Post.

Katarzyna Cichopek pokazała choinkę fot. Instagram @katarzynacichopek