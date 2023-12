Natalia Szroeder i Quebonafide nie są już razem? Fani doszukali się dowodu

Natalia Szroeder i raper Quebonafide, czyli Kuba Grabowski, są jedną z najpopularniejszych par show-biznesu. Od 2018 roku tworzą związek, ale nigdy nie afiszowali się ze swoim uczuciem, co tylko podkręcało zainteresowanie wokół ich relacji. W mediach społecznościowych rzadko publikowali wspólne zdjęcia, a jeśli takie pojawiały się w mediach, to ich czułe gesty zazwyczaj uchwycali paparazzi. Fani właśnie doszukali się dowodu, że ich związek należy już do przeszłości. Wszystko za sprawą aktywności wokalistki w mediach społecznościowych.

Natalia Szroeder i Quebonafide nie są już parą? Fani wokalistki mają dowód

Fani Natalii Szroeder pilnie śledzą aktywność swojej idolki w mediach społecznościowych. Właśnie doszukali się niezaprzeczalnego dowodu, że romantyczna relacja wokalistki i rapera Quebonafide należy już do przeszłości. Skąd takie podejrzenia? Kilka dni temu Natalia Szroeder przestała obserwować konto ukochanego na Instagramie. W dobie mediów społecznościowych taki ruch już nie raz wieścił zakończenie niejednego poważnego związku celebrytów. Jak się jednak okazuje, Szroeder szybko zmieniła zdanie i na liście jej znajomych ponownie pojawił się nick "Quebahombre" należący do jej partnera. Kryzys został zażegnany? Być może wokalistka chce tylko uciszyć plotki, bo media szybko podłapały, że coś jest na rzeczy. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

Natalia Szroeder, Quebo Instagram.com/ natalia_szroeder, quebahombre

Quebonafide zdradził, że jest zaręczony z Natalią Szroeder? Ze sceny padły wymowne słowa

W mediach wielokrotnie pojawiały się plotki, że Natalia Szroeder i Quebonafide są już zaręczeni, ale wokalistka w wywiadach zaprzeczała tym doniesieniom. Tym bardziej sytuacja, do której doszło podczas jednego z koncertów, mocno zdziwiła fanów. W 2022 roku raper realizował trasę Psycho Relations i podczas koncertu w wymowny sposób zwrócił się ze sceny do swojej ukochanej. Najpierw para zaśpiewała razem piosenkę "TĘSKNIEZASTARYMKANYE", a potem raper zwrócił się do wokalistki, nazywając ją narzeczoną, co spotkało się z głośnym aplauzem ze strony fanów. - Jeszcze mam takie szczęście, że mam narzeczoną super - powiedział Quebonafide. Więcej przeczytacie tutaj.