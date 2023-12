Jolanta Kwaśniewska do tej pory uchodzi za najlepiej ubraną pierwszą damę. Zawsze wygląda stosownie do okazji i tak było też tym razem. 5 grudnia w Londynie odbyła się uroczysta premiera finałowych odcinków "The Crown", które ukażą się dopiero 14 grudnia. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Jolanty Kwaśniewskiej, która zdecydowała się zabrać córkę. Gdy prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, podczas trwania prezydentury miał okazję razem z żoną przyjąć w Pałacu Prezydenckim nieżyjącą już królową Elżbietę.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska o nieposiadaniu dzieci: Szanujmy nawzajem swoje wybory

Jolanta Kwaśniewska z córką na premierze finałowego sezonu "The Crown". Idealnie się dopasowały

Finałowy sezon "The Crown" podzielono na dwie części. Pierwszą z nich zamyka śmierć i pogrzeb księżnej Diany. W kolejnych odcinkach widzowie będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się miłosnej historii księcia Williama i księżnej Kate, a także początkom ich znajomości. Zobaczą także 50-lecie królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Wiadomo również, że zakończenie serialu zostało ustalone na długo przed śmiercią królowej Elżbiety II, co potwierdziła Suzanne Mackie, producentka wykonawcza produkcji.

Na londyńskiej premierze ostatnich odcinków finałowego sezonu "The Crown", wśród gwiazd produkcji można było wypatrzeć na czerwonym dywanie Jolantę Kwaśniewską w towarzystwie Aleksandry Kwaśniewskiej. Obie dopasowały się stylizacjami, zdecydowały się na damskie garnitury, które wyróżniały dodatki. Żona byłego prezydenta RP postawiła na eleganckie czarne spodnie, które zestawiła z białą koszulą i pasującą kolorystycznie marynarką. Kropką nad "i" były okazałe korale Chanel, broszka, delikatne kolczyki i mała torebka do ręki. Uwagę zwracały również buty. Aleksandra podobnie jak matka, zdecydowała się na ponadczasowy szyk. Damski garnitur zestawiła z klasycznymi szpilkami, przyciągającym uwagę naszyjnikiem i biżuteryjną torebką o nietypowym kształcie. Obie wyglądały modnie, ale i bardzo szykownie. Która stylizacja była lepsza? Więcej zdjęć Jolanty Kwaśniewskiej z córką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jolanta Kwaśniewska z córką na premierze finałowego sezonu 'The Crown'. Idealnie się dopasowały Jolanta Kwaśniewska z córką na premierze finałowego sezonu 'The Crown'. Fot. EN