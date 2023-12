Satyryk, aktor oraz były poseł Polskiej Partii Przyjaciół Piwa zdobył wielu fanów. Szczególnie wskutek działalności aktorskiej. Janusz Rewiński zagrał bowiem w takich produkcjach jak "Kiler", "Kiler-ów 2-óch", "Tygrysy Europy" czy "Zmiennicy". Zdobył dzięki wspomnianym filmom wielu fanów, którzy obecnie ciekawią się tym, co słychać u lubianego aktora. Nie widać go bowiem na eventach branżowych. Dlaczego aktor usunął się z mediów?

Janusz Rewiński odsunął się od życia medialnego. Przyznaje, że jest samotnikiem

- Wraz z upływem czasu czuję coraz mniejszą potrzebę kontaktu z ludźmi, znajomymi i nieznajomymi. Nie szukam nowych znajomości, chyba jestem już samotnikiem. Bardzo dobrze się czuję sam. W tym wieku na szczęście nie potrzebuję kontaktu z rodziną. Moi synowie mnie nie widzą miesiącami. Im to nie jest potrzebne i ja im nie jestem potrzebny - wyznał aktor w "Szykownych rozmowach" na kanale na Youtubie Witolda Gadowskiego. Co więcej wiadomo o życiu codziennym aktora? Spokój i radość odnalazł poza miastem, a dokładniej nieopodal Mińska Mazowieckiego, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne. - Na 12 hektarach ziemi mam las, stawy rybne, łąki i pastwiska. Hoduję cztery konie, dziesięć owiec, cztery kozy, kury i kaczki. Koszę łąki, suszę siano, wycinam gałęzie, zabezpieczam sobie opał, drewno na zimę - wspominał w rozmowie z serwisem WP. Wyprowadzka na wieś została wytłumaczona przez aktora następująco:

Dlaczego wyprowadziłem się na wieś? Mam w genach kozackość, chcę być wolny. Moja kariera to przypadek - wyznał dla portalu Shownews.

Janusz Rewiński odsunął się od mediów fot. KAPiF.pl

Janusz Rewiński krótko o swoich dzieciach. Doczekał się dwóch synów

Co więcej wiadomo o rodzinie Rewińskiego? Aktor jest mężem Iwony Biernackiej, z którą doczekał się dwóch synów - Jonasza i Aleksandra. Pierwszy z nich spełnienie znalazł w dziennikarstwie, zaś drugi w śpiewie. Pracuje bowiem jako śpiewak operowy. Rewiński we wspomnianym wywiadzie w "Szykownych rozmowach" zdradził nieco więcej o swoich dzieciach. - Mój starszy syn ma 40 lat, młodszy 32. (...) Nie umiem powiedzieć, nie wiem. Ja nie widzę żadnego podobieństwa, niech ktoś się doszukuje - oznajmił aktor. Po jego zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

