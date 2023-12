Maria Dębska wystąpiła w takich produkcjach jak "Zabawa zabawa", "Bo we mnie jest seks", "Pech to nie grzech" czy "Ślepnąc od świateł". Wiele mówi się o planach zawodowych aktorki, ale w mediach ostatnio zaczęło być głośno na temat jej spraw prywatnych. W 2022 roku Dębska rozwiodła się z Marcinem Bosakiem. Łączono ją później z kilkoma mężczyznami znanymi w polskim show-biznesie, a ostatnio widziano ją z dziennikarzem BBC. Czy to nowa sympatia aktorki?

Maria Dębska o plotkach dotyczących jej życia prywatnego. Wymowny komentarz

Wiele sław trafia to kolorowych magazynów wskutek przyłapania ich w sytuacji prywatnej. Ostatnio takowa miała miejsce w przypadku Marii Dębskiej. W najnowszym wydaniu "Twojego Imperium" możemy zauważyć zdjęcia aktorki w towarzystwie pewnego mężczyzny. Tygodnik podał, że był to dziennikarz BBC. "Świata poza sobą nie widzą. Gdy są razem, czułościom nie ma końca" - czytamy w gazecie. Czy faktycznie widziany z Dębską mężczyzna to jej nowy partner? Aktorka skomentowała tę sprawę w rozmowie z Plejadą. Jej słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Bzdury, to kolega - oznajmiła krótko.

Maria Dębska była na jednym evencie z byłym mężem. Oto jego reakcja

Byli małżonkowie mają okazje widywać się ze względu na działanie w jednej branży. Tak było podczas ostatniego pokazu mody Mariusza Przybylskiego - wśród zaproszonych znaleźli się Maria Dębska i Marcin Bosak. Siedzieli w pewnej odległości od siebie. Wyszło na jaw, że aktor nie dostrzegł nawet obecności byłej partnerki. Zaznaczył to w rozmowie z Pudelkiem. - Nie zauważyłem. Nie wiem, jakby to wyszło... Nie zauważyłem, żeby się pojawiła - oznajmił. Zabrał głos także w sprawie stosunków z aktorką. - Nie będziemy rozmawiać o tym. Widzę, że Marysia się nie wypowiada, ja też się nie będę wypowiadał, więc tak to zostawmy - powiedział. Skomentował ponadto sferę uczuciową byłej żony. - Darzę Marysię olbrzymim szacunkiem. Nie wiem, na ile plotki, które są w ogólnym obiegu, są potwierdzone, ale generalnie życzę jej jak najlepiej - dodał na koniec. Po zdjęcia dotyczące tematu artykułu zapraszamy do galerii na górze strony.