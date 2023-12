We wtorek 5 grudnia Lech Wałęsa za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał informację o tym, że przebywa w szpitalu. Jak się okazuje, były prezydent zmaga się z zakażeniem koronawirusem. "Trafił mnie Covid" - napisał na Facebooku. Lech Wałęsa opublikował również swoje zdjęcie. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. "Niech pan się trzyma, prezydencie" - napisał jeden z nich pod postem.

Lech Wałęsa w szpitalu. "Rokowania są dobre"

Post opublikowany przez byłego prezydenta wywołał spore zamieszanie w sieci. Wielu z internautów pokusiło się o komentarz. Przekazywano słowa wsparcia, a także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. "Cokolwiek by panu za zasługi obiecali po drugiej stronie, niech pan nie idzie w stronę światła, to jeszcze nie czas. Polska wciąż pana potrzebuje" - stwierdziła jedna z internautek. "Trzymaj się Lechu! Jakby coś trzeba było, to mów!" - napisał performer i aktywista Rafał Betlejewski. Jak podaje "Fakt" stan zdrowia Lecha Wałęsy jest stabilny, a "rokowania są dobre". Dziennik powołuje się na osobę z bliskiego otoczenia byłego prezydenta. Ustalono, że w niedzielę 3 grudnia były prezydent poczuł się gorzej i zgłosił się do szpitala, gdzie stwierdzono u niego koronawirusa. Jak na razie nie wiadomo, jednak kiedy będzie on mógł opuścić placówkę. Przy okazji poinformowano, że więcej informacji na temat zdrowia Lecha Wałęsy powinniśmy poznać w środę 6 grudnia.

Lech Wałęsa miał już COVID-19. Mierzył się z różnymi problemami zdrowotnymi

Przypominamy, że w ubiegłym roku Lech Wałęsa chorował na koronawirusa. Wówczas poinformował, że doszło do zakażenia, mimo że przyjął trzy dawki szczepionki przeciwko wirusowi. Ostatni raz były prezydent był hospitalizowany w październiku tego roku. Celem wizyty było przeprowadzenie badań kontrolnych. Wcześniej Lech Wałęsa zmagał się z różnorodnymi chorobami. W 2008 roku wszczepiono mu rozrusznik serca. Nie jest tajemnicą, że Lech Wałęsa od lat walczy z cukrzycą. W 2021 roku choroba spowodowała, że miał on poważne problemy ze stopami. Z kolei, w sierpniu 2022 roku Lecha Wałęsa stracił przytomność. Miało to związek z infekcją nerek.