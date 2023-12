Małgorzata Opczowska to prawniczka i prowadząca "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2. Występuje w porannym paśmie razem z aktorem znanym z "Na dobre i na złe", Robertem Koszuckim, który jest w programie od 14 sierpnia 2023 roku. Najpopularniejszy duet stanowią od dawna jednak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy tworzą parę także w życiu prywatnym. O ich relacji sporo się mówi. Ostatnio o ten związek została zapytania ich koleżanka ze stacji, która podzieliła się swoim zdaniem w mediach.

Małgorzata Opczowska czeka na ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Jak się obecnie dogadują?

Od momentu ogłoszenia związku przez Katarzynę Cichopek na Instagramie, fani wypytują ją o ślub ze znanym dziennikarzem. Ich związek budzi skrajne emocje, a to również wskutek między innymi skandalu medialnego z udziałem byłych partnerów - Marcina Hakiela i Pauliny Smaszcz. Wygląda na to, że mimo wielu plotkom Cichopek z Kurzajewskim wspaniale się dogadują. Ich ślubu wypatruje także Małgorzata Opczowska.

Fani czekają. Wszyscy czekamy oczywiście. Mamy nadzieję, że kiedy będzie ten wielki dzień, to się wszyscy o nim dowiemy. Ale na pewno nic na ten temat nie wiem i nic nie powiem. Wiem, że są razem bardzo szczęśliwi. Cudownie wyglądali razem pod choinką, wieszali wielką czerwoną bombkę. Tyle mogę zdradzić - zdradziła w rozmowie z Jastrząb Post.

Małgorzata Opczowska o tym, jakie wrażenie sprawiają Kurzopki

Prowadząca porannego pasma TVP nie ukrywa, że otrzymanie zaproszenia na tak ważną uroczystość znanych prezenterów byłoby dla niej niemałym zaszczytem. Co więcej, powiedziała o związku Cichopek i Kurzajewskiego? - Życzę im wszystkiego najlepszego, trzymam za nich kciuki, widać po nich to wielkie szczęście, tę ogromną miłość. To jest chyba najważniejsze, to co ma ich spotkać. I też tacy dobrzy ludzie wokół, bo ważne jest, żeby tego dnia byli przy nas najbliżsi przyjaciele i ludzie, którzy nam po prostu dobrze życzą - oznajmiła we wspomnianym wywiadzie.

