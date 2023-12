Paulina Sykut-Jeżyna pokazała twarz córki. Róża skończyła siedem lat

Paulina Sykut-Jeżyna aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie śledzi ją ponad 350 tysięcy osób. Prezenterka Polsatu publikuje zdjęcia nie tylko związane ze swoim życiem, ale również rodziny. Gwiazda co jakiś czas pokusi się na zdjęcie z mężem. Od początku jednak uważała na prywatność córki. Fani doczekali się wprawdzie kilku zdjęć Róży, jednak Sykut nieco przysłaniała jej twarz. Ostatnio coś się zmieniło. Sykut-Jeżyna zaprezentowała urocze zdjęcie swojej pociechy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna wspomina Hołownię z "Mam talent". "Po latach biednego pana oceniają..."

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała twarz córki. Róża obchodzi siódme urodziny

Córka Pauliny Sykut-Jeżyny właśnie obchodzi siódme urodziny. Z tej okazji jej mama postanowiła opublikować wyjątkowy post w mediach społecznościowych. "Nie da się ująć słowami tej miłości, opisać tego uśmiechu, który w jednej chwili sprawia, że zapomina się o wszystkich zmartwieniach. Nasze siódme urodziny" - napisała celebrytka na profilu na Instagramie. Tym razem postanowiła dołączyć wyjątkową fotografię Róży. Zdjęcie zostało wykonane kilka lat temu. Internauci byli zachwyceni i dołączyli się do życzeń. "Zdrowia, szczęścia i miłości bez końca" - napisała Ewa Wachowicz. "Zdrowia dla córeczki", "Wszystkiego najlepszego" - dodali fani. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Córka Pauliny Sykut-Jeżyny ma talent wokalny? Szczere wyznanie gwiazdy. "Jest uzdolniona muzycznie"

Jakiś czas temu Paulina Sykut-Jeżyna opowiedziała o talencie córki. Wyznała, że dziewczynka potrafi ładnie śpiewać. W wywiadzie z Plotkiem opowiedziała o tym więcej. - Śpiewa pięknie, melodyjnie, ma słuch i poczucie rytmu, więc na pewno jest uzdolniona muzycznie, wiem to od dawna. (...) Jestem mamą, która słucha i patrzy na dziecko z dużą wrażliwością, więc wyczuję, kiedy będzie odpowiedni moment, by chodzić z nią na zajęcia - wyznała w rozmowie. Dodała, że nie planuje jej wysłać do żadnego programu muzycznego. Dlaczego? Przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Prezenterka pochwaliła się zdjęciem bez makijażu. Fani Pauliny Sykut-Jeżyny zwracają uwagę na jej cerę