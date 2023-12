Katarzyna Kolenda-Zaleska zyskała popularność, pracując w TVN-ie. Mało kto wie, że jej prawdziwa dziennikarska kariera rozpoczęła się jeszcze w Telewizji Polskiej. Do "Wiadomości" trafiła w 1993 roku. Nie da się ukryć, że to właśnie tam zebrała najwięcej doświadczenia. Głównie zajmowała się relacjonowaniem wydarzeń politycznych z kraju. Po wielu latach współpracy z TVP kobieta postanowiła przenieść się do prywatnego nadawcy. Jej decyzja była szeroko komentowana przez opinię publiczną. Po dostaniu się do TVN-u Kolenda-Zaleska zostawiła w TVP nie tylko wspomnienia, ale również ukochanego.

Katarzyna Kolenda-Zaleska rozpoczęła swoją karierę w TVP. To właśnie tam poznała męża

Katarzyna Kolenda-Zaleska zawdzięcza Telewizji Polskiej nie tylko lata kariery, ale również swojego partnera. To właśnie tam dziennikarka poznała Grzegorza Zaleskiego. Pracownik TVP zajmował się głównie montażem materiałów audiowizualnych. Początkowo para tylko razem pracowała. Z czasem oboje zrozumieli, że łączy ich coś więcej. Niedługo później stanęli na ślubnym kobiercu, a na świat przyszła ich córka, Anna. Obecnie dziewczyna jest już mężatką. W 2003 roku Kolenda-Zaleska rozpoczęła współpracę w TVN-ie. Początkowo spełniała się jako reporterka. Wielokrotnie prowadziła też różne programy, takie jak "Fakty po Faktach". Więcej zdjęć Katarzyny Kolendy-Zaleskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Kolenda-Zaleska zaliczyła wiele wpadek. Za czasów jej pracy w TVP musiała interweniować Rada Etyki Mediów

Katarzyna Kolenda-Zaleska spełniała się również na antenie radia Tok FM. Obecnie kobieta regularnie publikuje również felietony, które ukazywane są między innymi w "Tygodniku Powszechnym". Pod jej nazwiskiem znajdują się również liczne publikacje. Pomimo doświadczenia, Kolendzie-Zaleskiej powinęła się noga. W 2012 roku pozwoliła sobie na śmiałe wypowiedzi w rozmowie z Krzysztofem Rutkowskim. To właśnie wtedy interweniować musiała Rada Etyki Mediów. Dziennikarce zarzucono wówczas brak obiektywizmu. Na szczęście, od wielu lat nie miała podobnych problemów. ZOBACZ TEŻ: Anita Werner świętuje 18 lat pracy w TVN24. Na archiwalnych zdjęciach trudno rozpoznać w niej gwiazdę dziennikarstwa

