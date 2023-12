Robert Kantereit zadrwił z afro Omeny Mensah. "Uczesz się, żebyś w kadrze się mieściła"

Robert Kantereit to popularny dziennikarz. Mężczyzna od lat związany jest ze stacją TVN i ma na swoim koncie wiele interesujących formatów. Pojawiał się w produkcjach zarówno nieco luźniejszych, jak i typowo politycznych. Od dawna oglądać go możemy w porannym show "Wstajesz i wiesz". Charakterystyczne dla formatu jest zapraszanie odpowiednio dobranych gości. Podczas wizyty Omeny Mensah wydarzyła się naprawdę niezręczna sytuacja. Wszystko z powodu niestosownego żartu prowadzącego.

Zobacz wideo Omena Mensah opowiedziała o hejcie

Niestosowny żart prowadzącego we "Wstajesz i wiesz". Zadrwił z charakterystycznego afro Omeny Mensah

Podczas wizyty Omeny Mensah na planie "Wstajesz i wiesz" zrobiło się naprawdę gorąco. Początkowo nic nie wskazywało na to, że sytuacja ta bezie miała miejsce. Na początku nagrania Robert Kantereit zadawał swojej gościni bardzo merytoryczne pytania i widać było, że doskonale przygotował się do rozmowy. Niezręcznie zrobiło się jednak pod koniec dyskusji, gdy atmosfera nieco się rozluźniła. Prowadzący bezpardonowo skomentował fryzurę Mensah. "Uczesz się, żebyś w kadrze się mieściła" - nagle palnął Robert Kantereit. Ta była wyraźnie zaskoczona, lecz świetnie odpowiedziała na - co tu dużo mówić - niestosowne słowa dziennikarza. "Słuchaj, jest szeroki, więc wszystko jest ok" - powiedziała Omena Mensah.

Robert Kantereit i Omena Mensah podczas nagrania Fot. screen z TVN24

Omena Mensah zareagowałana niepochlebny komentarz dziennikarza. Nie wyprowadził jej z rónowagi

Robert Kantereit prawdopodobnie chciał nieco rozluźnić atmosferę, lecz zrobił to w jeden z najgorszych sposobów. Afro na głowie Omeny Mensah to od dawna jej znak rozpoznawczy. Komentowanie czyjegoś wyglądu w taki sposób absolutnie nie powinno się wydarzyć. Jest po prostu niestosowne. Mensah, podobnie jak Kantereit, od dawna związana jest ze stacją TVN. Najwięcej osób kojarzy ją z roli pogodynki. Obecnie najczęściej udziela się ona jako ekspertka i działaczka charytatywna. Mensah związana jest Rafałem Brzoską.

