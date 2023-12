Magdalena Stępień już wielokrotnie próbowała odciąć się od tematu Jakuba Rzeźniczaka i jego obecnej żony. Niestety wraca to jak bumerang. Siłą rzeczy, co jakiś czas influencerka wraca do wydarzeń z przeszłości i rzuca dość uszczypliwymi komentarzami. Tym razem zorganizowała fanom serię pytań i odpowiedzi. Nagle zaczęła mówić o karmie.

Magdalena Stępień jedzie pociągiem. Internauta zapytał ją o karmę. Skomentowała

Ostatnio Magdalena Stępień odbyła podróż pociągiem z Oleśnicy do Warszawy. Miała więc czas na luźne pogawędki ze swoimi fanami. W serii pytań i odpowiedzi pojawiały się zagadnienia związane z sylwestrem, samopoczuciem, ale pojawiło się też dość ogólne pytanie na temat karmy. "Czy chciałabyś, żeby co do niektórych wróciła karma?" - spytał jeden z internautów. Modelka postanowiła odpowiedzieć. Czy chciałaby? To chyba nie ma znaczenia, bo twierdzi, że i tak "wszystko do nas wraca".

Czy bym chciała? Nie! Lecz uważam, że wszystko do nas wraca. Nieważne czy zło, czy dobro. Karma wraca w najmniej spodziewanym momencie, zabiera to, na czym ci najbardziej zależy, coś, co jest dla ciebie w danym momencie najważniejsze - powiedziała stanowczo Magdalena Stępień.

Magdalena Stępień stara się nie komentować byłego partnera. Nie zawsze jej się to udaje

Magdalena Stępień swoją karierę rozpoczynała w modelingu, ale dużą popularność przyniósł jej związek z ekscentrycznym piłkarzem, Jakubem Rzeźniczakiem. Sportowiec częściej zmieniał partnerki, niż strzelał gole, może dlatego jego życie prywatne zaczęło żywo interesować internautów. Związek ze Stępień też nie przetrwał długo, ale jego owocem był syn Oliwier. Chłopiec niestety zachorował na ostrą odmianę nowotworu wątroby i zmarł w lipcu 2022 roku. Od tego czasu modelka stara się nie komentować życia swojego byłego partnera, ale nie zawsze jej się to udaje. Przypomnijmy, że obecnie Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina oczekują narodzin dziecka. Już niedługo na świat przyjdzie ich córka. Para wybrała już dla niej imię, ale jeszcze nie ujawniła tego publicznie.

Jakub Rzeźniczak, Paulina Rzeźniczak Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak mają rocznicę, foto: instagram.com