Szymon Hołownia to nie tylko nowy marszałek Sejmu i jeden z liderów opozycyjnej koalicji, ale także bohater młodzieży. Na TikToku non stop trafiają nowe nagrania z politykiem, który nie ulega konwenansom i wypowiada się w sposób niestandardowy. Tym razem zaskoczył nawet Donalda Tuska. Wszystko wydarzyło się na konferencji prasowej.

Hołownia i Tusk na konferencji prasowej. Nagle padło słowo "inba". Mina Tuska? Bezcenna

Na TikToku Dominika Bosa pojawiło się nagranie Szymona Hołowni i Donalda Tuska z jednej z konferencji prasowych. Tiktokera rozbawiła mimika lidera opozycji, gdy Szymon Hołownia użył młodzieżowego słowa "inba", co oznacza "kłótnię", "aferę".

Zwróćcie uwagę na minę Donalda Tuska, gdy Hołownia wymawia słowo "inba". Ale w sumie szacun, że Hołownia ogarnia takie rzeczy, strasznie zabawne. Nie przypuszczałem, że dojdziemy do takiej sytuacji w symulacji, że polityk będzie totalnie nieironicznie używał zwrotu "inba" - powiedział Dominik Bos na TikToku.

Szymon Hołownia rozczulił internautów. Chodzi o zdjęcie jego córki w sejmowym gabinecie

Szymon Hołownia odkąd został marszałkiem stara się pełnić powierzoną mu funkcję najlepiej, jak potrafi. To jednak nie oznacza, że w pełni poświęcił się pracy i zaniedbał rodzinne obowiązki. Ostatnio Hołownia pokusił się o niecodzienne zachowanie. Zabrał swoją młodszą córkę do Sejmu. O wszystkim poinformował na Instagramie. Materiał zamieszczony przez polityka wywołał prawdziwe zamieszanie w sieci. Niemal natychmiast zdobył ogromną liczbę polubień i naprawdę wiele komentarzy. Internauci nie szczędzili ciepłych słów i zdobyli się na wyjątkowo czułe zwroty. Obecny marszałek w 2016 roku poślubił Urszulę Brzezińską. Ma ona dość niecodzienny zawód, który wzbudza ogromne zainteresowanie. Jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerką Sił Powietrznych Rzeczypospolitej. Para poznała się podczas jednego z odcinków "Mam talent!". Niemal natychmiast między nimi zaiskrzyło. Owocem miłości małżonków są dwie córki. To właśnie młodsza z nich towarzyszyła tacie w pracy.