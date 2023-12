Agnieszka Burzyńska odchodzi z "Faktu". Wcześniej mówiono o konflikcie interesów

Agnieszka Burzyńska to doświadczona polska dziennikarka, która od 2016 roku była związana z redakcją "Faktu". Dla Onetu z kolei nagrywała program "Burza polityczna". Teraz do mediów dotarła wiadomość, że Burzyńska postanowiła zakończyć swoją aktywność z "Faktem".

Agnieszka Burzyńska kończy przygodę z "Faktem"

Agnieszka Burzyńska w rozmowie z "Presssewisem" wyjawiła, że umowę rozwiązała za obopólną zgodą. "Odchodzę z 'Faktu' za porozumieniem stron, w dobrej atmosferze. Przede mną nowe wyzwania. Teraz jest dobry czas na zmiany" - wyznała dziennikarka. Obecnie rozmowy z politykami i ekspertami przejął po dziennikarce Jan Kwietniewski. Co ciekawe, w lipcu 2009 Burzyńska została zawieszona przez naczelnych "Faktu" i Onetu. Była to reakcja na medialne doniesienia na temat związku dziennikarki z jednym z polityków ówczesnej opozycji. Ostatecznie, po kilku tygodniach, przywrócono Burzyńską do pracy.





Nie stwierdzono, by ów konflikt rzutował na treści tworzone przez redaktor Burzyńską w ramach jej dziennikarskiej pracy - czytamy w oświadczeniu.

Agnieszka Burzyńska przez lata pracowała w RMF FM

Agnieszka Burzyńska urodziła się 5 lipca 1976 roku w Gdańsku. Ukończyła politologię na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarka od 1998 roku była związana z radiem RMF FM. Była wówczas reporterką warszawskiego oddziału. Zajmowała się tematyką służby zdrowia, aż w końcu polityką. W 2013 roku porzuciła radio i przeniosła się do tygodnika "Wprost". Przez krótki okres czasu była też związana z redakcją Kulisy24. Do działu politycznego "Faktu" dołączyła w 2016 roku. Początkowo prowadziła dla portalu Onet.pl program "Burza polityczna", który potem zmienił nazwę na "Fakt Live". Agnieszka Burzyńska od 2019 roku nagrywała z Andrzejem Stankiewiczem podcasty "Stan po Burzy". W 2019 roku także przeszła z działu politycznego do działu opinii w redakcji "Faktu". Po zawieszeniu wynikającym z podejrzeniem konfliktu interesów, wróciła do redakcji z programem informacyjnym "Fakt Live".