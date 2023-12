Halina Mlynkova to polsko-czeska wokalistka, która od ponad 20 lat jest aktywna zawodowo na rynku muzycznym. Wylansowała wiele przebojów, zarówno z zespołem Brathanki, jak i solo. W najnowszym wywiadzie dla miesięcznika "Zwierciadło" piosenkarka wyznała, jak dba o swoje zdrowie psychiczne. Okazało się, że Mlynkova postanowiła zerwać kontakty z licznym gronem znajomych. Wiemy, dlaczego.

Halina Mlynkova odcięła się od wielu znajomych. Miała ważny powód

W wywiadzie Mlynkova wyznała, że teraz zdecydowanie odcina się od toksycznych ludzi i relacji. Wcześniej zdarzało jej się dawać "drugą szansę", ale w ostateczności to ona cierpiała. Postanowiła w końcu zerwać kontakty z blisko 90 proc. ówczesnych znajomych. Z szerokiego grona została jej jedna przyjaciółka. "Ludzie mówią mi, że sprawiam wrażenie chłodnej, wyniosłej, że czasem można się mnie bać. Nie jestem ani wyniosła, ani chłodna, ani nie trzeba się mnie bać, ale to wiedzą o mnie ludzie, których sobie wybrałam. I niech tak zostanie" - powiedziała Halina Mlynkova. Odsunięcie od siebie toksycznych ludzi opłaciło się. Teraz wokalistka nie może narzekać na spokój i komfort życia. "Moje życie zmieniło się, kiedy przestałam dopuszczać do siebie nieodpowiednie osoby. Więc jak ktoś pyta mnie, jak dbam o swój komfort psychiczny, to właśnie tak" - dodała.

Halina Mlynkova mówi o odwadze, żeby być sobą

Wokalistka podkreśla także, że obecnie ważne dla nie jej jest, żeby być prawdziwą, także sama ze sobą. "Dopiero od kilku lat żyję na własnych zasadach. Zaczęłam dbać o swój komfort psychiczny. Wcześniej się dostosowywałam, dopasowywałam, spełniałam wciąż czyjeś oczekiwania. Wybierałam pod kątem innych, a nie siebie (...). Mnie w tym wszystkim nie było. Moim sposobem na dbanie o swój komfort psychiczny stała się odwaga. Odwaga do wybierania tego, co mi pasuje, do życia na własnych zasadach, a przede wszystkim odwaga do wyczyszczenia mojego życia ze wszystkich niezdrowych relacji" - dodała Halina Mlynkova. Przypomnijmy, że obecnie Halina Mlynkova jest związana z wokalistką, muzykiem i kompozytorem, Marcinem Kindlą. W 2021 roku na świat przyszedł syn pary, Leon. Ostatnio zdecydowali się przeprowadzić z Warszawy do Katowic.

