Monika Olejnik wygrała proces z TVP. Teraz apeluje do Holeckiej. Żąda przeprosin

Monika Olejnik to jedna z najpopularniejszych dziennikarek od lat związanych ze stacją TVN24. W "Kropce nad i" zadaje trudne pytania politykom. Przed laty Olejnik była związana z TVP, ale ostatnio toczyła z nią sądowy spór. Chodzi o kłamstwa w materiale dotyczącym zakupu przez nią mieszkania. Telewizja Publiczna proces przegrała w lutym 2023 roku, ale do tej pory nie wystosowała zasądzonych przeprosin. O to teraz upomniała się Olejnik. Zwróciła się bezpośrednio do Danuty Holeckiej.

Monika Olejnik żąda przeprosin od TVP. "Przeproście mnie za kłamstwa"

Monika Olejnik nie ukrywa, że liczy na przeprosiny od TVP i to jeszcze zanim zmieni się ekipa na Woronicza. "Czy pani Danuta Holecka zdąży mnie przeprosić w TVP? Proponuję przeproście mnie za kłamstwa, zanim się zwiniecie. Wygrałam w Sądzie z TVP, już dawno zapadł wyrok i ciągle czekam na przeprosiny. TVP S.A. do dnia dzisiejszego, pomimo wystosowanego do niej wezwania, nie wykonała wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 lutego 2023 roku w zakresie publikacji przeprosin!" - napisała na Instagramie Monika Olejnik.

Wyrok Sądu Apelacyjnego podtrzymuje wcześniej zapadły wyrok Sądu Okręgowego. Dlatego dodatkowo wystąpiłam z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeprosin. A to może kosztować TVP - 5000 zł dziennie. Sąd zobowiązał TVP do wykonania wyroku w zakresie publikacji przeprosin w terminie 14 dni i zagroził nakazaniem zapłaty 5000 zł za każdy dzień zwłoki! Postanowienie zapłaty za każdy dzień zwłoki jest wykonalne, ale nie jest prawomocne. Natomiast sam wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie przeprosin jest już dawno prawomocny i pani Holecka od lutego 2023 ma sprzyjające warunki, żeby mnie przeprosić - dodała dziennikarka.

Dziennikarka nazwała postępowanie TVP "polowaniem na Olejnik"

W dalszej części wpisu Monika Olejnik przeszła do wyjaśnień. - Po zapoznaniu się z ofertą agencji nieruchomości, kupiłam mieszkanie zgodnie z prawem i bez wad prawnych od ludzi, których wcześniej nie znałam! A kamienica w której mieszkam nie była reprywatyzowana. Przypomnę, że w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok. W związku z powyższym w maju 2023 roku skierowany został do sądu wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej. Jego celem jest doprowadzenie do publikacji przez TVP S.A. przeprosin względem mojej osoby zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego oraz zamieszczenia stosownych oświadczeń przed zmanipulowanymi audycjami telewizji publicznej! Telewizja rządowa zamiast mnie przeprosić w dalszym ciągu zamieszcza manipulacje, które mogą wywołać agresję wobec mojej osoby. Nie po raz pierwszy spotykam na swojej drodze ludzi, którzy fascynują się "polowaniem na Olejnik". Powtórzę po raz kolejny - nie dam się zastraszyć - podkreśliła na koniec.