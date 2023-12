Caroline Derpienski jasno wyraża swoje zdanie na temat wielu osób działających w polskim show-biznesie. Ostatnio głośno było na temat jej stosunku wobec Anety Glam czy Agaty i Piotra Rubików. Tym razem ostry komentarz Derpienski został wymierzony w kierunku Szymona Majewskiego, prowadzącego "Szymon Majewski Szał" w radiu ZET.

Caroline Derpienski nie jest zadowolona z audycji Majewskiego. "Masz natychmiast zaprzestać!"

W jednej z odsłon programu prezenter rozmawiał z aktorką parodiującą modelkę z Miami. "Fałszywa" Caroline Derpienski wypowiedziała się ostatnio na temat polskiego PKB. Co wybrzmiało podczas tej audycji? - PKB - piękne kobiety businesswoman. Taki joke (żart - przyp.red) Szymon. PKB, czyli produkt krajowy brutto, czyli ja. Ja jestem największym polskim produktem krajowym brutto, choć ja wolę netto - powiedziała aktorka. Modelce z Miami ten dowcip nie przypadł do gustu. "Gościu, Ty jesteś jakiś chory! Lecz się! Preparować mój głos i nieistniejące wywiady niby ze mną dla sławy. Oj pozewik się szykuje. Masz natychmiast zaprzestać!" - grzmiała na InstaStories.

To fejk. Prowokacja. Nie było żadnej rozmowy! Radio Zet żałosne. Pośmiejecie się dla sławy! Żałosne - dodała na koniec.

Caroline Derpienski jeszcze niedawno mówiła o pozwie w związku z parodią Nosowskiej. Jak ten konflikt wspomina sama wokalistka?

Filmik artystki, który powstał w ramach współpracy ze znanym producentem napojów roślinnych był swego rodzaju parodią zachowania modelki z Miami. Nagranie spotkało się z ciepłym odbiorem części internautów, ale samej Derpienski zdecydowanie nie przypadło do gustu. Modelka mówiła wówczas o milionowym pozwie przeciwko marce, z którą współpracę nawiązała Nosowska. Jak się okazuje konflikt z Derpienski wpłynął na wokalistkę. - To mnie dotknęło i trwało to wrażenie z półtorej doby. To jest bardzo krótko. (...) Nie byłam wystarczająco precyzyjna, żeby ktoś nie mógł mi zarzucić rzeczy, które są całkowicie poza moim spektrum zainteresowań ludzkich - wyznała w rozmowie dla "WojewódzkiKędzierski". Więcej na ten temat przeczytacie tutaj, a po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

