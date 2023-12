Elżbieta Romanowska - popularna aktorka oraz prowadząca programu "Nasz nowy dom" - przeżywała ostatnio ciężkie chwile. Prezenterka poinformowała swoich odbiorców, że dopadła ją choroba. Jak przyznała, dawno nie czuła się aż tak źle, przez co zmuszona była odwołać aktywności zawodowe. Elżbieta Romanowska zdradziła swoje sposoby na walkę z chorobą.

Elżbieta Romanowska zachorowała. "Dawno mnie tak choróbsko nie powaliło"

"No dawno mnie tak choróbsko nie powaliło. Dwa dni wyjęte z życiorysu. Odwołane spektakle. Temperatura ponad 39,5, drgawki, ból głowy i ogólna niemoc" - napisała Romanowska na Instagramie. W kolejnej części relacji dowiadujemy się, w jaki sposób zdołało jej się pokonać chorobę. "Teraz człowiek już powoli wraca do żywych. Antybiotyk na trzy dni, pomidorowa od mamci i hektolitry herbaty z sokiem malinowym domowej roboty zrobiły swoje" - czytamy. Więcej zdjęć Elżbiety Romanowskiej znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Elżbieta Romanowska spotkała niedawno Macieja Dowbora. Miny mieli nietęgie

Od zwolnienia Katarzyny Dowbor minęło już parę miesięcy, a obecnie w rolę prowadzącej show "Nasz nowy dom" wciela się właśnie Elżbieta Romanowska. Trudno zaprzeczyć, że widzowie mają mieszane odczucia co do jej roli w programie. Choć część z nich uważa, że radzi sobie świetnie, pozostali tęsknią za dawną prezenterką, która stała się wizytówka show Polsatu. Wiele znanych gwiazd wspierało Katarzynę Dowbor po bolesnej sytuacji i niespodziewanym zwolnieniu. Wśród nich wyróżnił się syn dziennikarki. Niedawno Maciej Dowbor miał okazję spotkać Elżbietę Romanowską na planie świątecznego teledysku Polsatu. Aktorka "Rancza" już kiedyś mówiła, że ma czuć od niego nieprzyjemne emocje. Szczególnie zauważyła to podczas przedstawiania nowej ramówkę Polsatu. - Tak naprawdę jedyną względnie nieprzyjemną sytuacją było zachowanie Maćka Dowbora podczas konferencji ramówkowej (...) on stroił dziwne miny - mówiła wówczas portalowi Shownews.pl. Jak tym razem przebiegło ich spotkanie? Przeczytajcie nasz artykuł.

