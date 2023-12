Tyle kosztują garnitury Szymona Hołowni. Krawiec zdradził sekrety

Wypowiedzi, działanie, jak i styl Szymona Hołowni są obecnie szeroko komentowane w mediach. Nic dziwnego - marszałek wywołał sporo zainteresowania w Sejmie, o czym pisaliśmy między innymi tutaj. Jako polityk powinien wzbudzać nie tylko sensację co pewien czas, ale przede wszystkim zaufanie, czemu towarzyszy odpowiedni strój. Za ubiór nowego marszałka Sejmu odpowiada od lat ta sama osoba - Józef Błoński. Krawiec postanowił zdradzić kilka szczegółów odnośnie współpracy z politykiem.

Szymon Hołownia wybiera jakościowe garnitury. Co o jego stylu mówi krawiec polityka?

Wychodzi na to, że z usług wspomnianego krawca korzysta wiele osób z polskiego show-biznesu. Szczególnie ci, którzy mają doświadczenie telewizyjne. - Szyłem dla całego jury w "Mam talent!", a także dla jurorów "Tańca z Gwiazdami". Wszyscy wtedy się u mnie ubierali. Wodecki, Gąsowski - cała elita - oznajmił Józef Błoński w rozmowie z Plejadą. Co krawiec gwiazd może powiedzieć z kolei o stylu nowego marszałka Szymona Hołowni? - Na początku to TVN decydował, jak mają ubierać się gwiazdy "Mam talent!". Teraz Szymon Hołownia decyduje sam - idzie cały czas za modą - zaczął krawiec. - Kiedyś szyłem wąskie klapy w marynarkach, teraz zgodnie z trendami - szerokie. Trzymamy się tego, co obecnie jest modne. Pan Szymon stawia na styl klasyczny, bo jest w tej chwili drugim, po prezydencie, najważniejszym człowiekiem w kraju - dodał krawiec marszałka.

Szymon Hołownia Szymon Hołownia i jego styl, KAPiF.pl

Szymon Hołownia sięga po garnitury z pewnej półki cenowej. Ile kosztuje jego strój do Sejmu?

Krawiec zaznaczył, że obecnie szyje dla marszałka garnitury w kolorze granatowym. Przedtem Hołownia lubił ubierać się w kolorze szarym. Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje pojedynczy garnitur dla marszałka. Błoński postanowił rozwiać wątpliwości w tej kwestii. - Za uszycie garnituru wraz z materiałem trzeba zapłacić w granicach 5200-5700 zł - zdradził krawiec we wspomnianej rozmowie. Co ciekawe, na taki strój trzeba poczekać ok. dwóch miesięcy. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

