Renata Pałys przebywa teraz w Nowym Jorku. Słynna Paździochowa z serialu "Świat według Kiepskich" nie jest w nim jednak sama. Aktorce towarzyszy koleżanka po fachu - Monika Dawidziuk, znana m.in. z hitu TVN "Skazana" (wciela się w Amfisę). Panie niedługo po wylądowaniu w Ameryce zabrały się za zwiedzanie. Na początek chciały pójść śladami słynnego bohatera z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". Niestety hotel, w którym dziecięcy bohater zatrzymał się przed laty, szybko ostudził ich entuzjazm. Okazało się, że aktorki nie mogły wejść do środka i zaznać luksusu jak młody McCallister (Macaulay Culkin). Dlaczego?

Renata Pałys odprawiona z kwitkiem z hotelu znanego z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku"

"Kevin sam w domu" od lat przyciąga miliony widzów przed telewizory w wieczór wigilijny. Nikt nie wyobraża sobie już świąt bez emisji kultowego filmu w telewizji, dlatego produkcja Chrisa Columbusa w tym roku również znajdzie się w ofercie programowej Polsatu. W drugiej części filmu, Kevin zostaje sam w Nowym Jorku i melduje się w słynnym hotelu Plaza na Manhattanie. A że hotel ten istnieje naprawdę i rzeczywiście znajduje się w tym miejscu, co w filmie, Renata Pałys chciała zobaczyć jego wnętrza na własne oczy. "Jedziemy się napić kawy w Hotel Plaza. No, bo zbliżają się święta, Kevin i te sprawy. Nadeszła ta wiekopomna chwila, że stoimy u wrót Plaza Hotel w poszukiwaniu Kevina, który jest sam w Nowym Jorku. Może go znajdziemy dziś. Przy 5th Avenue, żeby nie było niedomówień" - poinformowała podekscytowana Pałys na InstaStories.

Renata Pałys planuje wrócić do hotelu Kevina

Chwilę później na profilu towarzyszki Renaty Pałys znalazła się kontynuacja historii związanej z filmowym hotelem. "Nie wpuścili nas do Plaza hotel, bo dopiero od 20:00 można wchodzić bez rezerwacji. Ale pan powiedział, że mam super outfit. Też tak uważam" - zdradziła Monika Dawidziuk. Panie jednak nie składają broni i zamierzają tam jeszcze wrócić. "O 20.00 się stawimy, robiąc rezerwację telefoniczną w restauracji. Bo można" - stwierdziła Renata Pałys, a koleżanka ze "Skazanej" jej wtórowała. "Bo można. Zamówimy super espressko i będziemy siedziały jak te pańcie" - podsumowała. Póki co, aktorkom udało się zobaczyć mostek w Central Parku, przy którym Kevin spotkał się z gołębiarką. Co jeszcze zwiedzą? Więcej zdjęć Renaty Pałys z Nowego Jorku znajdziesz w galerii na górze strony.

Renata Pałys i Monika Dawidziuk na lotnisku w Nowym Jorku. Renata Pałys ruszyła śladami bohatera z 'Kevin sam w Nowym Jorku'. Fot. Facebook.com/monika.dawidziuk.98