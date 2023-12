Ryszard Kotys przez wiele lat dał się poznać fanom jako utalentowany aktor. Wielokrotnie występował na dużym i małym ekranie. Realizował się również w teatrze. Największą popularność dała mu rola w znanym serialu "Świat według Kiepskich". Mężczyzna współpracował z takimi reżyserami, jak np. Agnieszka Holland. Nie da się ukryć, że jego kariera należała do udanych. Mało kto wie, że Kotysowi poszczęściło się również w życiu prywatnym. Przez wiele lat miał u swojego boku ukochaną żonę. Ich miłość trwała do samego końca.

Ryszard Kotys miał dwa razy młodszą żonę. Ukochana nie opuściła go aż do śmierci

Ryszard Kotys był żonaty dwukrotnie. Jego małżeństwo z Barbarą Wojtkowską rozpadło się po 20 latach wspólnego życia. Aktor szybko znalazł prawdziwą miłość. W latach 80. poznał Kamilę Sammler, w której zakochał się bez końca. Poznali się w Teatrze im. Stefana Jaracza, gdzie oboje pracowali. Kontrowersje wywołała jednak różnica wieku pary. Kobieta była młodsza od swojego męża o 26 lat. Ze strony fanów nie brakowało złośliwych komentarzy. Wytykali fakt, że Sammler była młodsza od syna Kotysa. Zakochani nie przejmowali się jednak krytycznymi uwagami. W 1987 roku na świat przyszedł ich syn, Eryk. Para spędziła razem 40 lat. Oboje cenili sobie prywatność, dlatego unikali blasku fleszy. Ich związek rozłączyła śmierć Kotysa w 2021 roku. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Ryszard Kotys z żoną Kapif

Ryszard Kotys ogromnie kochał swoją żonę. "Jestem od niej uzależniony"

Ryszard Kotys i Kamila Sammler rzadko udzielali wywiadów. Gdy jednak wypowiadali się na swój temat, nie szczędzili pozytywnych słów. Nie ukrywali, że połączyła ich wyjątkowa relacja. - Małżeństwo jest także przyjaźnią. Łatwiej się przyjaźnić z dojrzałym mężczyzną - wyznała żona aktora w jednym z wywiadów. On nie pozostał jej dłużny. Zachwalał żonę, która zajmowała się fotografią, reżyserią i aktorstwem. - Moja żona łączy teatr z fotografią, od lat jest członkiem ZPAF-u, to coś, co daje sporo nowych możliwości. A sama sztuka jest nieco festiwalowa (...), ale niewątpliwie interesująca i myślę, że będzie cieszyć się powodzeniem - mówił Interii. - Jestem od mojej żony po prostu uzależniony, bo tylko ona ma prawo jazdy - żartował z kolei w rozmowie z "Rewią". ZOBACZ TEŻ: To koniec "Świata według Kiepskich". Renata Pałys o kulisach zakończenia emisji. Obsada nic nie wiedziała

Ryszard Kotys KAPIF.pl