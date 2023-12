Zofia Zborowska stanęła na ślubnym kobiercu z Andrzejem Wroną w 2019 roku, a dwa lata później powitali na świecie córkę Nadzieję. Aktorka nie ukrywa, że macierzyństwo daje jej ogromną radość. Chętnie opowiada o kulisach bycia mamą na Instagramie. Na tej samej platformie pokazała ostatnio rozczulający widok córki, którą Wrona niesie na rękach. Jesteście ciekawi tego zdjęcia?

Zobacz wideo Zofia Zborowska o chronieniu córki w sieci

Zofia Zborowska pokazała Nadzieję z tatą. "Tyle czułości w tak 'małym' geście"

Aktorka jak na razie nie pokazuje twarzy córki w mediach. - Nie chciałabym, żeby ona weszła w ten świat za prędko, myślę, że nie dam rady ją przed tym uchronić. Mamy XXI wiek i tak to wygląda. Natomiast my chronimy jej wizerunek między innymi dlatego, że to jest bardzo nowe media i nie mam pojęcia, jaki to będzie miało wpływ na dzieci, które są wychowywane na setkach tysięcy widzów, codziennie - wyjaśniła Zborowska w rozmowie z nami. Na najnowszym zdjęciu możemy zauważyć Nadzieję, która jest odwrócona tyłem do aparatu. Andrzej Wrona dumnie trzyma ją na rękach, co wzruszyło fanów znanego duetu. "Najmniejsza, a zarazem największa kibicka tatusia" - oznajmiła Zborowska pod postem. Fani nie kryli zachwytu w komentarzach. "Tyle czułości w tak 'małym" geście', "Najsłodsza kibicka na hali", "Cudowne" - możemy przeczytać.

Zofia Zborowska wkrótce powita na świecie kolejne dziecko. Jak znosi ciążę?

Nadzieja nie może doczekać się rodzeństwa. Brzuch Zborowskiej jest coraz bardziej widoczny, a to jak się czuje, relacjonuje również na Instagramie. "Bardzo różnie. Przede wszystkim zmęczona. Nie ma już spania do 11 (jak za czasów ciąży z Nadzią), nie ma drzemeczek w ciągu dnia (bo N. już nie śpi), plus czasami jest mi tak okrutnie niedobrze, że mam ochotę się zapłakać. Ale generalnie jest git" - oznajmiła chwilę po ogłoszeniu stanu błogosławionego. Tę nowinę, jak i płeć dziecka zdradziła mała Nadzieja w uroczym filmiku, który opisaliśmy tutaj. - A ja jestem Nadzia. Będę miała siostrzyczkę. Zobacz Krysia, to jest moja siostrzyczka - mówiła córka Zborowskiej i Wrony. Po zdjęcia dotyczące artykułu zapraszamy do galerii.

