Krzysztof Zalewski, który ma narzeczoną i syna, na temat życia prywatnego mówi w mediach dość niewiele. Wyjątkiem jest jednak historia dotycząca jego ojca i przyrodniego brata, których poznał po wielu latach. Obydwaj, podobnie jak Zalewski, są zresztą dobrze znani. Ojciec muzyka to aktor Stanisław Brejdygant, a jego bratem jest pisarz i scenarzysta Igor Brejdygant.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański mówi o synu

Krzysztof Zalewski na zdjęciu z bratem. Historia ich poznania jest niezwykła

Krzysztofa Zalewskiego przez wiele lat wychowywała wyłącznie mama, która zresztą zaszczepiła w nim pasję do muzyki. W 1997 roku, gdy Zalewski miał 13 lat, trafiła do szpitala z powodu guza mózgu. To właśnie w obliczu jej choroby zacieśniły się relacje muzyka ze Stanisławem Brejdygantem. "Gdy poznałem ojca, byłem zachwycony, że mam w końcu tatę. Przyjeżdżał raz na miesiąc, chodziliśmy na spacery, rozmawialiśmy (...) Później jednak, im dalej w las, nasza relacja zaczęła być prawdziwsza" - opowiadał w wywiadzie dla "Twojego Stylu". Krzysztof Zalewski wiedział, że jego ojciec ma także drugiego syna, jednak aktor dość długo zwlekał z ich poznaniem. Spotkali się dopiero w 2002 roku, gdy wokalista brał udział w "Idolu". Co więcej, sam Igor Brejdygant do tego czasu nie wiedział o istnieniu brata.

Przyjąłem tę informację spokojnie. Jasne, zdziwiłem się, ale świat mi się przez to bardziej nie skomplikował, już był wystarczająco złożony. Nie byłem dzieckiem, tylko trzydziestolatkiem, więc rodzice i ich tajemnice nie znajdowały się w centrum mojego świata - mówił w "Twoim Stylu" pisarz.

Krzysztof Zalewski KAPIF

Igor Brejdygant zdradził też, że nie od razu pojawiła się między nimi braterska więź. Jak wyjawił, przełom nastąpił, gdy Krzysztof Zalewski skontaktował się z nim, aby poprosić o radę. Sam muzyk pierwsze spotkania z bratem także wspomina jako nie najłatwiejsze. Dziś jednak świetnie się dogadują. "Milczeliśmy dużo, ale jak włączył Floydów, okazało się, że mamy wspólne tematy. Takie pierwsze koty za płoty. Dziś nie ma tygodnia, żebyśmy do siebie nie dzwonili" - relacjonował we wspominanym wywiadzie. Zalewski bardzo wspiera też brata w jego twórczej działalności. Na początku listopada ukazała się nowa książka Brejdyganta "Splątanie", którą Zalewski zareklamował fanom w instagramowym poście. Przy okazji opublikował wspólne zdjęcie z bratem.

Brat wydał nową powieść. Sprawdźcie to! Ja już sprawdziłem dawno, bo jako rodzinnie z autorem splątany dostałem do przeczytania przed premierą. Cieszę się, że wydał, bo pisać on umie wyjątkowo dobrze, ale najbardziej się cieszę, że mam brata (gdyż jest on super) - podpisał fotografię.