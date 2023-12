Piotr Kupicha od lat jest jednym z najpopularniejszych polskich wykonawców. Razem z grupą Feel wylansował takie przeboje, jak "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos" czy "Pokaż, na co cię stać". Obecnie promuje nowy singiel "Hejnał". Wokalista został przyłapany pod jednym z hoteli w Katowicach. Naszą uwagę zwrócił luksusowy samochód, którym jeździ artysta.

Piotr Kupicha ze Śląska do Warszawy dojeżdża luksusowym autem. Cena? Szaleństwo

Piotr Kupicha na co dzień nie mieszka w Warszawie, tylko na rodzinnym Śląsku. W trasy do stolicy jednak wybiera się luksusowo, jak na prawdziwą gwiazdę rocka przystało. Ostatnio wokalista został dostrzeżony w Porsche, którego cena to, bagatela, niemal pół miliona złotych. Zapewne niejeden polski wykonawca może mu pozazdrościć takiego samochodu.

Piotr Kupicha wozi się Porsche Piotr Kupicha wozi się Porsche. Fot. Plotek Exclusive

Ile Piotr Kupicha zarobi na sylwestrze? Krocie. "Jak dają..."

Z całą pewnością auto Piotra Kupichy to efekt wieloletniej pracy. Artysta zarabia nie tylko na prawach autorskich za napisane przeboje, ale także cały czas koncertuje z grupą Feel. W tym roku po raz kolejny pojawią się na "Sylwestrowej Mocy Przebojów", którą telewizja Polsat organizuje na Stadionie Śląskim. W rozmowie z Plotkiem wokalista wyjawił, ile trzeba mu zapłacić, żeby zgodził się zaśpiewać na sylwestrze. "Jak dają pięć koła to przyjeżdżam" - stwierdził Piotr Kupicha. Możemy więc tylko się domyślać, że chodzi tu o kwocie 50 tysięcy złotych. Pamiętajmy jednak, że nie wlicza się to wyłącznie wynagrodzenie dla frontmana, ale dla całego zespołu i ekipy.

Piotr Kupicha wznosi toast z grupą Feel. "Hejnał" będzie kolejnym przebojem grupy?

Dodajmy, że najnowszy utwór grupy Feel "Hejnał" to sentymentalna opowieść o przeszłości i toast za lepsze czasy. Ewidentnie artyści nie chcą odcinać kuponów od dawnych hitów, tylko starają się wciąż tworzyć nowe rzeczy i zaskakiwać słuchaczy. W ubiegłym roku ukazał się kolejny album studyjny grupy, zatytyułowany po prostu "Feel 5".