Wojciech Szczęsny to z całą pewnością jeden z tych sportowców, do którego wzdycha wiele kobiet. Popularny bramkarz, zanim wziął ślub z Mariną Łuczenko, związany był z Sandrą Dziwiszek. Związek ten, podobnie jak obecny, również należał do bardzo medialnych i często rozpisywały się o nim wszelakie portale show-biznesowe. Ostatecznie zakochani postanowili się rozstać. Sandra, podobnie jak Wojciech, znalazła kolejną miłość i zdaje się, że nie ma powodów do narzekań. Jej obecny wybranek jest synem miliardera.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina liczy, że jej nowa piosenka będzie weselnym hitem

Sandra Dziwiszek spotyka się z synem miliardera. Wcześniej była partnerką Wojciecha Szczęsnego

Zdaje się, że Sandra Dziwiszek ma prawdziwą słabość do mężczyzn zawodowo zajmujących się sportem. Świadczy o tym fakt, że jej obecny wybranek również związał się właśnie z tą branżą. Nicholas Latifi, bo to o nim mowa, mimo że jest znany szerszej publiczności, to równie głośno mówi się także o jego ojcu. Stwierdzenie "gruba ryba" w tym przypadku nie jest żadną przesadą. Ojciec sportowca to miliarder z krwi i kości. Jego majątek szacuje się na około 27 miliardów dolarów, czyli ponad 107 miliardów złotych. Trzeba przyznać, że kwota ta robi wrażenie.

Sandra Dziwiszek również ma na swoim koncie sportowe sukcesy. Zaczynała od akrobatyki

Sandra Dziwiszek już od najmłodszych lat przejawiała talent do sportu. Początkowo upodobała sobie akrobatykę, lecz z czasem jej ulubioną dyscypliną stał się skok o tyczce. Była Szczęsnego zwyciężyła w wielu zawodach i wróżono jej wówczas ogromną karierę. W późniejszych latach próbowała także swoich sił w branży aktorskiej. To także nie szło jej najgorzej, mogliśmy zobaczyć w "Plebanii", "M jak miłość", "Niani", "Klanie" oraz"Na dobre i na złe". W 2020 roku wyszła na jaw informacja, że Sandra Dziwiszek jest znów zakochana. Jej serce skradł kolejny sportowiec - kierowca Formuły 1, Nicholas Latifi. Od tamtego czasu para wydaje się być naprawdę szczęśliwa i wiedzie spokojne życie. Jak widać zarówno Sandrze, jak i Wojciechowi udało się spotkać swoje drugie połówki.

Sandra Dziwiszek kiedyś była partnerką Wojciecha Szczęsnego Sandra Dziwiszek kiedyś była partnerką Wojciecha Szczęsnego. Fot. KAPiF