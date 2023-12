Filip Chajzer wyznał, że szuka nowej pracy. Fani grzmią: Nie jest to zabawne

Filip Chajzer chce pokazywać, że ma do siebie dystans. Jego komentarze często spotykają się jednak z dezaprobatą opinii publicznej. Nie da się ukryć, że część jego działań powodowała różne kontrowersje. Ostatnio Chajzer wyznał, że szuka nowej pracy. Rozgląda się za nowym zatrudnieniem po tym, jak odszedł ze stacji TVN, w której pracował przez 14 lat. Prezenter wielokrotnie mówił, że chciałby sprawdzić się w zupełnie nowym zawodzie. Ostatnio opublikował wymowny post na profilu na Instagramie. Co na to fani?

REKLAMA

Zobacz wideo Ohme szczerze o Chajzerze. "Generuje kontrowersyjne opinie"

Filip Chajzer pracownikiem znanego sklepu? Prezenter szuka nowego zatrudnienia

Filip Chajzer aktywnie działa w mediach społecznościowych. Celebrytę obserwuje ponad 800 tysięcy użytkowników na profilu na Instagramie. Na koncie prezentera aż roi się od prywatnych zdjęć. Ostatnio Chajzer postanowił wstawić żartobliwą fotografię. Bez wahania wyznał, że zamierza zatrudnić się w sklepie znanej sieci. Była to część jednego z odcinków do programu "Wchodzę w to". W show Chajzer podejmuje się różnych zawodów, aby zobaczyć, jak dokładnie wyglądają realia na danych stanowiskach. "Znam się na chajzerkach i na białym proszku" - zażartował pod zdjęciem. Fani nie byli zachwyceni jego zachowaniem. Przede wszystkim nie podobało im się to, że celebryta wybrał znaną sieciówkę zamiast lokalnego sklepu. "No cóż, fatalny wybór", "Zdecydowanie bardziej polecam małe sklepiki", "Nie jest to zabawne" - czytamy pod postem. Zgadzacie się? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Filip Chajzer miał już pomysł na biznes. Prosił fanów o pomoc

Na początku sierpnia 2023 roku Filip Chajzer ogłosił, że odebrał klucze do swojej knajpy. W tamtym czasie chciał na dobre zająć się gastronomią. Miał jednak pewne problemy z otwarciem lokalu. "Zapłaciłem kasę i niestety po odbiciu się od kolejnej ściany proceduralnej wiem, że muszę zmienić lokalizację. (...) Głęboko wierzę w swój pomysł i dlatego tak mocno o niego walczę i myślę sobie, że jeśli będziecie ze mną w tej drodze, to razem stworzymy miejsce, z którego będziemy dumni" - pisał wówczas w mediach społecznościowych. Cała sytuacja nie zakończyła się dobrze. Chcecie wiedzieć, co było dalej? Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Ohme i Filip Chajzer już się nie przyjaźnią? Prezenter wyjawił szokującą prawdę