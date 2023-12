Majątek polityków to temat, który zawsze wzbudza wiele emocji. O szczegółach możemy dowiedzieć się z oświadczeń majątkowych. Tym razem na tapet wzięto przedstawiciela Konfederacji, Przemysława Wiplera. Wcześniej polityk był związany z Prawem i Sprawiedliwością. Okazuje się, że swego czasu udzielił pożyczki finansowej Tomaszowi Karolakowi. Aktor zabrał głos.

Karolak popierał polityka Konfederacji w wyborach. Od innego dostał pożyczkę

Przemysław Wipler zadeklarował w oświadczeniu majątkowym, że ma oszczędności na kwotę trzech milionów złotych i 15 tysięcy euro. Jest też współwłaścicielem domu i dwóch mieszkań, których łączną wartość wycenia się na około osiem milionów złotych. Z oświadczenia wynika także, że Wipler udzielił pożyczki Tomaszowi Karolakowi na kwotę 30 tysięcy złotych. Co ciekawe, w ostatnich wyborach parlamentarnych aktor popierał innego polityka Konfederacji, Michała Połuboczka.

Od lat znam Michała Połuboczka (…). Rzadko kiedy osoby, które osiągają sukcesy w prowadzeniu przedsiębiorstwa, startują w wyborach. A szkoda, bo w Sejmie powinni zasiadać ludzie, którzy do końca doprowadzają sprawy i dążą do pozytywnych zmian - pisał Tomasz Karolak.

Karolak tłumaczył się z poparcia polityka Konfederacji. "Nie jest to moja partia"

Tomasz Karolak później gęsto tłumaczył się ze swojej decyzji. W rozmowie z Gazeta.pl tłumaczył, że ideologicznie do Konfederacji jest mu daleko. "Absolutnie nie jest to moja partia, niektórymi jej postulatami jestem zniesmaczony, w szczególności tym, co mówi poseł Braun. To są poglądy oddalone o miliony lat świetlnych od mojego światopoglądu" - wyjaśniał Tomasz Karolak. Trzeba przyznać, że udzielona pożyczka przez Wiplera rzuca nowe światło na całą sprawę.

Co ciekawe, tuż przed wyborami, na konwencji Konfederacji w katowickim Spodku wystąpił Kuba Molęda, co spotkało się z dużym oburzeniem internautów. Wokalista, którego najlepiej możemy kojarzyć z dziecięcej kariery w zespole L.O.27, na wydarzeniu zaśpiewał swój przebój sprzed lat "Mogę wszystko".

