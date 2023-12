W sobotę 2 grudnia odbyła się gala charytatywna promująca akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Impreza zgromadziła najznamienitszych przedstawicieli polskiej socjety. W auli Szkoły Głównej Handlowej pojawili się między innymi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński czy senator Adam Bodnar. Nie zabrakło też rodziny Niemczyckich. Teściowie Anny Czartoryskiej brylowali na wydarzeniu w towarzystwie syna.

Teściowie Anny Czartoryskiej sa miliarderami. Zadali szyku na charytatywnej gali. Aktorki zabrakło

Katarzyna Frank-Niemczycka, Zbigniew Niemczycki oraz ich syn Michał pojawili się na gali organizowanej przez fundację ABCXXI. Cała rodzina prezentowała się wyjątkowo elegancko. Panowie mieli na sobie klasyczne granatowe garnitury i białe koszule. Różnił ich tylko odcień krawatu. Senior wybrał błękit, jego syn zdecydował się natomiast na stonowaną szarość. Wzrok przyciągała głównie Katarzyna Frank-Niemczycka, która tego wieczoru ubrana była w ognistoczerwoną sukienkę. Wrażenie robiły także dodatki: oryginalna torebka na łańcuszku, noszona jako korale oraz okazałe długie kolczyki. Więcej zdjęć Niemczyckich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Niemczyccy zbudowali swoją fortunę niemal od zera. Zaczynali z 200 dolarami w kieszeni

Katarzyna Frank-Niemczycka i Zbigniew Niemczycki należą do grona najbogatszych Polaków. Tygodnik "Wprost" szacuje majątek przedsiębiorcy na ok. 1,8 mld złotych. Małżeństwo musiało jednak ciężko pracować na swoją fortunę. Kiedy właściciele spółki Curtis Group wyjeżdżali szukać szczęścia do Stanów Zjednoczonych, dysponowali zaledwie 200 dolarami. - Mój mąż jest kreatorem, ma swoje wizje i bardzo lubi tworzyć podwaliny czegoś, rozwijać przedsięwzięcia na wielu frontach. Był pionierem w wielu sprawach biznesowych - wspominała bizneswoman na łamach "Vivy!". Za granicą udało im się zgromadzić kapitał pozwalający rozwijać interesy w Polsce. Dziś Niemczyccy działają pod szyldem Curtis Development, Curtis Health Caps, Curtis Electronics oraz Bryza Resort& SPA.

