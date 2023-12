Poznaliśmy nową parę prowadzących "Dzień dobry TVN". Wiadomość ta od dawna była mocno wyczekiwana i w końcu ujrzała światło dzienne. Przypomnijmy, że po zmianach w śniadaniówce program prowadzili: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, a także Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Teraz okazuje się, że do tego teamu dołączają dwie prezenterki. Od dłuższego czasu były już związane z formatem.

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara poprowadzą "Dzień dobry TVN"

Nowymi prowadzącymi "Dzień dobry TVN" zostały Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara. Hajduk-Popińska pojawiała się w ostatnim czasie w TVNowskiej śniadaniówce prezentując newsy ze świata show-biznesu. Trzeba przyznać, że odnajdywała się w tym doskonale i widać było, że sprawia jej to przyjemność. Z kolei Senkara, przez lata reporterka z Londynu, prowadziła już wakacyjne wydania programu. Zarażała charyzmą i pozytywnym nastawieniem. Obie panie poza kolorem włosów łączy także zamiłowanie do mody i odwaga w stylizacjach. Zarówno Senkara, jak i Hajduk-Popińska nie boją się niekonwencjonalnych rozwiązań i mocnych kolorów. Nowe prowadzące często wybierają dopracowane do perfekcji, eklektyczne stylizacje.

Nowy duet prowadzących w "Dzień dobry TVN". Damsko-damska para będzie witała telewidzów

"Powiem wam, że siedząc tutaj mam przed oczami tą dziewczynę, która miała 15 lat i oglądała ten program, kiedy Marcin Prokop i Dorota Wellman go prowadzili i myślała sobie: Boże, jak ja bym kiedyś chciała być w tym miejscu. I marzenia się spełniają, ale marzenia się spełniają wtedy, kiedy jest ciężka praca. Jesteśmy bardzo dumne z tego, że dzisiaj możemy tu siedzieć, ale tak naprawdę to nie jest o nas, bo myślę, że ta rola przyszła w naszym życiu teraz, kiedy wiem, po co się robi ten program" - powiedziała Sandra Hajduk-Popińska. Na jej twarzy widać było wyraźny uśmiech. "Połowa mojego serca bije w Londynie, połowa w Warszawie, w Polsce. Będziemy się starać to łączyć (...). Jest chemia, jest vibe, dwie blondyny" - dodała zadowolona Anna Senkara.

Anna Senkara i Sandra Hajduk to nowe prowadzące 'DDTVN' Anna Senkara i Sandra Hajduk to nowe prowadzące 'DDTVN'. Fot. KAPiF