Dominika Chorosińska ostatnio otrzymała nową posadę i tym samym została ministerką kultury i dziedzictwa narodowego. Odkąd dostała się do Sejmu, znowu jest o niej głośno. Pod adresem byłej aktorki, a teraz posłanki PiS-u posypały się negatywne komentarze. Słów nie szczędził między innymi Maciej Stuhr. Teraz całą sytuację skomentował także Cezary Pazura.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Pazura o najstarszej córce. Co po nim odziedziczyła?

Cezary Pazura zakpił z nowej ministerki kultury. On lepiej pełniłby tę rolę?

Na temat nowej posady Dominiki Chorosińskiej zażartował Cezary Pazura. Aktor pokusił się prześmiewcze posty w mediach społecznościowych. Na początku głos zabrała jego żona, Edyta Pazura. Opublikowała wideo ze wspólnych wakacji. "Przed państwem nowy minister kultury, tańca i spraw zagranicznych. Cezary Jose Arcadio Morales Pazura" - w zabawny sposób przedstawiła swojego męża. Nawiązała tym nie tylko do Chorosińskiej, ale również znanego filmu Pazury "Kiler-ów 2-óch". To nie wszystko. Później aktor pokusił się o wstawienie nagrania na profil. "Małżonka mianowała mnie nowym Ministrem Kultury. Ja wolę jednak aktorstwo. Zdjęcia do filmu trwają dłużej niż dwa tygodnie" - napisał bez wahania. Waszym zdaniem byłby lepszym ministrem kultury? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Temat Dominiki Chorosińskiej się nie kończy. Co mówiła o niej Katarzyna Warnke?

Na temat nowej ministerki wypowiadają się kolejne osoby z show-biznesu, w tym Katarzyna Warnke. Aktorka podjęła temat na premierze filmu "Napoleon". W rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że nie ma sensu przekreślać kogoś za to, czym się wcześniej zajmował. Mówiła też o Hołowni. - Myślę, że nie ma co ludzi skreślać za to, czym się wcześniej zajmowali. Poza tym uważam, że słynna debata wygrana właściwie przez pana Hołownię w telewizji, wynikała m.in. właśnie z tego, że ma obycie przed kamerą i panuje przed nią nad emocjami. Ten żelazny charakter mu się teraz przy wystąpieniach przydaje. Pohukiwania ze strony opozycji przy atmosferze w ogóle zdrady Polski, w momencie, kiedy rządy przejęły inne partie, to jest wiadome zachowanie, to jest oczywiste - wyznała. Zgadzacie się z nią? ZOBACZ TEŻ: Dominika Chorosińska chciała usiąść obok premiera. Morawiecki nie był zachwycony. Nagranie hitem sieci

Dominika Chorosińska Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl