Odkąd Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu, na jego profile w mediach społecznościowych przybyła ogromna liczba osób. Polityk dzieli się z nimi nie tylko informacjami związanymi z jego codziennymi obowiązkami, ale też uchyla rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego. Ostatnio połączył jedno z drugim, bo w Sejmie razem z nim znalazła się jego młodsza pociecha.

Szymon Hołownia z córką w Sejmie. Internauci oszaleli

Nowa fotografia pojawiła się na instagramowym profilu Szymona Hołowni w sobotę 2 grudnia wieczorem. Na zdjęciu w pierwszej chwili uwagę zwraca eleganckie i uporządkowane wnętrze Sejmu. Szybko jednak w oczy rzuca się postać widoczna na samym środku pokoju. Widać tam małą dziewczynkę, która robi fikołka na sejmowym dywanie. Jak możemy dowiedzieć się z podpisu pod postem, to pociecha Szymona Hołowni przyszła nadzorować postępy w jego pracy. "Z cyklu: 'Z wizytą u taty w pracy'. Zdjęcie pt.: 'WTEM' - podpisał fotografię rozbawiony polityk. Zdjęcie ewidentnie przypadło też do gustu fanom marszałka. W komentarzach nie szczędzili ciepłych słów, a także żartów z uchwyconego przez polityka kadru. "Bo tam wszystko stoi na głowie", "Sejm to w końcu zaczyna być coś na co chce się patrzeć, wysoka kultura obrad i trochę normalności oraz zwykłego życia", "Urocza akrobatka" - czytamy.

Szymon Hołownia KAPiF.pl

Szymon Hołownia poznał żonę dzięki "Mam talent!"

Za czasów "Mam talent!" media nie interesowały się życiem Szymona Hołowni tak bardzo, jak dziś. A to właśnie dzięki programowi poznał żonę. Polityk w 2016 roku poślubił Urszulę Brzezińską, która jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerką Sił Powietrznych RP. Poznali się zupełnie przypadkiem dwa lata wcześniej podczas pracy nad jednym z odcinków talent show. - Kręciliśmy materiał, udawaliśmy pilotów z "Top Gun", którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak to się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną - opowiadał Hołownia w "Dzień dobry TVN". Małżonkowie wychowują razem dwie córki.