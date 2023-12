Patrycja Markowska od dawna występuje na scenie. Dała się poznać jako fenomenalna piosenkarka. Nie jest tajemnicą, że jest córką Grzegorza Markowskiego, legendarnego wokalisty zespołu Perfect. Nierzadko śpiewali u swojego boku na różnych wydarzeniach. Mama Patrycji Markowskiej nie jest osobą medialną, jednak wspiera swoją rodzinę w karierze. Ostatnio cała familia miała wyjątkową okazję do świętowania. Okazało się, że Grzegorz i Krystyna Markowscy są małżeństwem od 50 lat! Z tej okazji ich córka pokazała archiwalną fotografię.

Patrycja Markowska świętuje 50. rocznicę ślubu swoich rodziców. Udostępniła urocze zdjęcie

Patrycja Markowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała ponad 170 tysięcy obserwatorów. Piosenkarka często publikuje zdjęcia z życia prywatnego. Ostatnio opublikowała jednak niezwykle wyjątkowy kadr. Fotografia przedstawiała ją wraz z rodzicami kilkadziesiąt lat wcześniej. Opis wszystko wyjaśnił. "Dokładnie 50 lat temu ta para powiedziała sobie "tak". Cudownie mieć obok siebie kogoś z tej samej bajki. Złote gody. Tylko pozazdrościć" - napisała Markowska. Fani byli zachwyceni. Gratulowali rodzicom piosenkarki wytrwałości. "Mama jaka piękna. Wiadomo po kim uroda, a po kim głos. Wszystkiego najlepszego dla rodziców!", "Super zdjęcie, świetna pamiątka. Kolejnych pięknych lat" - czytamy pod postem w sieci. Skomentowała nawet Grażyna Wolszczak: "Wspaniale, sto lat!". Więcej zdjęć rodziny Markowskich znajdziecie w galerii na górze strony.

Patrycja Markowska co jakiś czas pokazuje ujęcia z rodzicami. Po tacie odziedziczyła głos, a po mamie?

Patrycja Markowska co jakiś czas publikuje rodzinne zdjęcia w mediach społecznościowych. Rzadko kiedy można zobaczyć ją jednak w towarzystwie mamy. Krystyna nie jest osobą medialną, z tego względu rzadko pojawia się w sieci. Jakiś czas temu Markowska wrzuciła fotografię z wyjazdu, na który wyjechała podczas Wielkanocy. Pozowała w towarzystwie obojga rodziców. "Kilka wyrwanych chwil szczęścia na słońcu z moimi rodzicami. To bezcenne. Pięknego czasu, bliskości i refleksji dla was kochani! Świętujmy!" - podpisała wówczas ujęcie. Fani stwierdzili, że już wiedzą po kim artystka odziedziczyła urodę. Mowa oczywiście o pani Krystynie. Zgadzacie się?