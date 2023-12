Charytatywna gala "Cała Polska czyta dzieciom" organizowana jest cyklicznie od lat. Fundacja ABCXXI, która ją organizuje, stawia sobie za cel "wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży". Kampanię zachęcająca najmłodszych do spędzania czasu na czytaniu książek aktywnie wspierają celebryci, których nie mogło zabraknąć na wydarzeniu. To odbyło się 2 grudnia w Warszawie. Nie zabrakło gwiazd i wyszukanych stylizacji. Kto wypadł najlepiej?

Gwiazdy na charytatywnej gali. Sokołowska w innej fryzurze. Racewicz jak diwa

Podczas uroczystej gali charytatywnej pojawiło się mnóstwo polskich sław i to w bardzo eleganckich kreacjach. Uwagę zwróciła zwłaszcza Katarzyna Sokołowska. Reżyserka pokazów i jurorka "Top Model" tym razem postawiła na minimalizm i założyła długi czarny płaszcz, który połączyła z klasycznymi szpilkami w pasującym kolorze. Dopełnieniem był makijaż w jesiennej tonacji i inne włosy. Na finale "Top Model" jurorka pozowała z dłuższymi pasmami, w których bardzo jej do twarzy. Więcej na ten temat TUTAJ. Tym razem postawiła na mocno wygładzony przód. Do tego dobrała złote kolczyki i modną torebkę do ręki. Co uważacie o takim połączeniu? Więcej zdjęć Katarzyny Sokołowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gwiazdy na charytatywnej gali. Sokołowska w innej fryzurze. Racewicz jak diva Gwiazdy na charytatywnej gali. Sokołowska w innej fryzurze. Fot. Kapif

Na wydarzeniu pojawiła się także Joanna Racewicz. Dziennikarka zdecydowała się na mocno dopasowaną do ciała kreację. Jej suknia elegancko układała się przy ziemi i miała rozcięcie po boku, sięgające połowy uda. Bufiasta góra kreacji także przyciągała wzrok. Prezenterka zestaw podkręciła dodatkami w postaci kolczyków i bransoletki z kwiatem, tworząc bardzo oryginalny look. Nie była sama i tego wieczora mogła liczyć na męskie towarzystwo. Więcej zdjęć w galerii. Na uwagę zasługuje także kreacja Ewy Minge. Zdecydowanie na ściance królowała czerń, w której także pojawiła się Minge. Projektantka doskonale prezentowała się w czarnej sukni sięgającej kostek, zdobionej koronką przy dekolcie i rękawach. To dzięki szerokim rękawom cała stylizacja wyglądała niesztampowo. Kropką nad "i" były klasyczne szpilki.