Szymon Hołownia jest obecnie na wzrostowej fali zarówno politycznej, jak i medialnej kariery. Odkąd został marszałkiem Sejmu, jego popularność rośnie właściwie z dnia na dzień i wydaje się, że takiej rzeszy fanów nie miał nawet za czasów prowadzenia "Mam talent!". Nowa funkcja, a także szykujące się polityczne zmiany, wiążą się jednak z ogromem zobowiązań zawodowych. Z tego powodu internauci zaczęli martwić się nieco o nowego marszałka. A konkretnie - czy nie jest tym wszystkim za bardzo przemęczony.

Szymon Hołownia zapytany, czy się wysypia. Odpowiedział

Szymon Hołownia obecny jest nie tylko na posiedzeniach Sejmu. Prowadzi też spotkania z politykami, a także angażuje się w inne przedsięwzięcia. 30 listopada marszałek wziął udział w lekcji obywatelskiej jednego z krakowskich liceów. Jak donosi krknews.pl, polityk przez uczniów został przywitany niczym "gwiazda rocka". Hołownia nie ukrywa zresztą, że stara się dotrzeć do młodzieży, dlatego bardzo aktywny jest w mediach społecznościowych, również na TikToku. Nie tylko zamieszcza tu fragmenty swoich wystąpień, ale też rozmawia z fanami. Ostatnio jeden z nich zapytał polityka, czy przy tylu zobowiązaniach zawodowych ma czas się wyspać.

Zdarza się, choć ostatnio nie jest łatwo. Wczoraj do późna miałem obowiązki w Krakowie - odpisał Hołownia.

Kabaret Neo-Nówka podsumował słowa Szymona Hołowni

Po ostatnich wyborach zdecydowanie wzrosło zainteresowanie obradami Sejmu. Z pewnością duża w tym zasługa Szymona Hołowni, który nie szczędzi żartów i ironicznych komentarzy. Podczas konferencji prasowej marszałek zwrócił uwagę, że youtube'owy kanał Sejmu, na którym można śledzić emitowane na żywo obrady, zyskał sporą liczbę subskrybentów. - Zaopatrzcie się solidnie w popcorn - zwrócił się do obywateli Hołownia. Do słów polityka odnieśli się satyrycy z kabaretu Neo-Nówka, którzy często komentują wydarzenia polityczne. "''Popcorn' - może zostać słowem roku. Macie jakieś inne propozycje?' - zapytali twórcy kabaretowi we wpisie na X (dawniej Twitter).