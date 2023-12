To już pewne. Young Leosia i Kacper Błoński są parą. Tym zdjęciem rozwiali wątpliwości

Young Leosia od kilku lat spełnia się w polskim show-biznesie. Wszystko zaczęło się od utworu "Szklanki", który dał jej rozpoznawalność. Obecnie piosenkarka regularnie wydaje nowe utwory. Z kolei Kacper Błoński dał się poznać jako youtuber. Z czasem zaczął działać jako influencer. Brał również udział w walkach w Fame MMA. Zyskał także ponad milion obserwatorów na profilu na Instagramie. Na pozór tę dwójkę nic nie łączy. Young Leosia i Kacper Błoński zaskoczyli jednak fanów i ogłosili, że są razem.

Young Leosia i Kacper Błoński są razem! Para zamieściła urocze zdjęcie w mediach społecznościowych

O związku Young Leosi i Kacpra Błońskiego zrobiło się głośno już jakiś czas temu. Para jednak nie komentowała doniesień mediów. Aż do teraz. Wcześniej wskazówką był jeden z wywiadów dawnej przyjaciółki piosenkarki, Lili Janowskiej. Dziewczyna Żabsona powiedziała wówczas, że jeśli to prawda, to się cieszy. Innym naprowadzeniem była współpraca Błońskiego z Blowkiem. Na jednym z filmików z wymianą telefonów fani mogli zauważyć, że influencer już wtedy kontaktował się z Leosią. W końcu jednak doniesienia zostały potwierdzone. Na profilu instagramowym piosenkarki pojawiło się urocze zdjęcie pary. Fani wciąż są w szoku. "Tego nikt się nie spodziewał", "Czułem, że jest coś na rzeczy", "Jestem w szoku" - pisali zaskoczeni. Więcej zdjęć Young Leosi i Kacpra Błońskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Jeszcze niedawno Young Leosia miała innego partnera. Wówczas fani nie kryli zazdrości

Jeszcze w styczniu 2023 roku Young Leosia była w związku z innym partnerem. W tamtym czasie publikowała ujęcia ze swoim ukochanym. Fani byli zawiedzeni informacją, że słynna piosenkarka jest zajęta. W sieci nie brakowało komentarzy smutnych słuchaczy. "Moje serce zostało złamane. Czuję pustkę w swoim życiu. Mam nadzieję kolego, że będziesz o nią dbać, bo jest naszą królową i boginią, więc należy się jej najlepsze, co może być", "Teraz każdemu pęka serce. Traktuj ją jak księżniczkę" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Co sądzicie o związku Leosi z Kacprem? ZOBACZ TEŻ: Young Leosia ucieka z Izraela. Z samolotu zwróciła się do fanów