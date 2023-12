Agata Kornhauser-Duda pojawiła się na antenie Telewizji Polskiej, aby zachęcić do udziału w 16. Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym. Na nagraniu, które pojawiło się również w mediach społecznościowych pierwszej damy, podkreśliła, że już od wielu lat wspiera inicjatywę honorowym patronatem. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 3 grudnia na warszawskim Torwarze, a na kiermaszu zebrane zostaną środki na pomoc dzieciom seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnościami, a także w kryzysie bezdomności.

Blanka Lipińska bezlitośnie o fryzurze Agaty Dudy

Agata Kornhauser-Duda podczas wystąpienia wybrała zachowawczy strój w bardzo stonowanych kolorach. Założyła czarną marynarkę, pod którą widoczny był kawałek białej bluzki. O wiele większą uwagę zwraca za to uczesanie pierwszej damy. Żona Andrzeja Dudy, która od jakiegoś czasu zdecydowała się zapuszczać włosy, wybrała dość przylizaną fryzurę z przedziałkiem na środku. Na uczesanie Agaty Kornhauser-Dudy zareagowała ironicznie Blanka Lipińska. Autorka "365 dni" stwierdziła, że w takim wydaniu pierwsza dama przypomina jej Nicka Cartera z lat świetności Backstreet Boys. "Ja tu czuję inspirację" - napisała na InstaStories, zestawiając zdjęcia. Wisienką na torcie jest również fakt, że tłem instagramowej relacji Lipińskiej jest piosenka Backstreet Boys "I Want It That Way".

Blanka Lipińska oceniła fryzurę Agaty Dudy Blanka Lipińska oceniła fryzurę Agaty Dudy, instagram.com/@blanka_lipinska

Stylista gorzko o uczesaniu Agaty Kornhauser-Dudy

Nie tylko Blanka Lipińska nie jest zachwycona fryzurą pierwszej damy. O komentarz co do uczesania i ubioru Agaty Kornhauser-Dudy poprosiliśmy stylistę Michała Musiała. Jego zdaniem, o ile wybór stroju raczej się broni (choć skrytykował nieco fason marynarki), to nad włosami należałoby nieco popracować. "Znów za ciężko, za płasko i za sztywno. Nie trzeba być specjalistą, żeby zauważyć, że takie uczesanie bardzo postarza pierwszą damę. Na głowie po raz kolejny zrobił się wylakierowany kask. Nie tędy droga. Od dawna już się tak nie czeszemy. Naturalna stylizacja włosów to zdecydowanie lepszy kierunek dla Agaty Dudy" - ocenił.